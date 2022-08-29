В Удмуртии 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя

В День знаний, на территории Удмуртии в соответствии с региональным законом будет ограничена торговля алкоголем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября, в День знаний, на территории Удмуртии в соответствии с региональным законом будет ограничена торговля алкоголем. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, в этот день пройдут рейды по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной продукции.

«За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 000 рублей», - напомнил Лашкарев.

Напомним, в Удмуртии запрещено продавать алкоголь 1 июня (Международный день защиты детей), 1 сентября (День знаний), 11 сентября (Всероссийский день трезвости) и в дни последних звонков.

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