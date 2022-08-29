Прогноз погоды в Ижевске с 29 августа по 4 сентября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Если судить по прогнозу республиканского гидрометцентра, эти понедельник и вторник станут последними жаркими днями в Удмуртии.

«По предварительному прогнозу, в последние дни лета, 30-31 августа, тип погоды изменится. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Температурный фон постепенно начнет понижаться», – сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра на официальной странице «ВКонтакте». Впрочем, 30 августа это понижение будет незначительным – всего на градус. А вот дальше вероятен заметный температурный спад.

Сегодня, 29 августа, в Ижевске переменная облачность, сухо и до +30 °С.

Во вторник, 30 августа, согласно данным Росгидрометцентра, небо в Ижевске затянут облака, и жара начнет нехотя отступать: на столбике термометра будет до + 29 °С. «Яндекс.Погода» в этот день все еще обещает +30 °С. Ветер подует южный, со скоростью 3 м/с. Ночью его направление изменится на юго-западное, скорость составит около 4 м/с. Столбик термометра опустится до +16 °С. Вероятен небольшой дождь.

Также 30 августа в Удмуртии сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей, то есть возможны пыль и неприятные запахи.

В среду, 31 августа, ожидается переменная облачность, без осадков, и до +25..+26 °С. Ветер изменится на западный, со скоростью 4 м/с. Ночью до +14 °С, ветер снова изменит направление – на юго-восточное, но будет очень слабым.

1 сентября, в четверг, в Ижевске будет облачно или облачно с прояснениями, по данным Росгидрометцентра столбик термометра останется на отметке в +25 °С, по данным «Яндекс.Погоды» – опустится до +23 °С. Пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с. Ночью без дождей, но всего +10 °С (до +14 °С по данным «Яндекса»), направление ветра изменится на западное, скорость снизится до 3 м/с.

В пятницу, 2 сентября, по данным Росгидрометцентра, станет еще прохладнее, до +18 °С (и до +15 °С по данным «Яндекс.Погоды»). Ожидаются переменная облачность и слабый западный ветер. Днем будет сухо. Ночью около +8 °С, ветер усилится до 3 м/с, начнется дождь.

В субботу, 3 сентября, облачно и около +15 °С. Ночь будет прохладной, до +4..+8 °С. Направление ветра днем останется прежним, а ночью изменится на юго-западное, скорость составит 3-4 м/с, такой ветер сохранится в следующие сутки.

В воскресенье, 4 сентября, температура воздуха будет держаться около +14 °С. Ожидается облачная погода и дождь. Ночью около +6..+9 °С.

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