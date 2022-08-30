Сериал «Шаман» с участием экс-жителя Ижевска покажут на Московском кинофестивале

Кадр из сериала «Шаман». Фото: kinopoisk.ru

31 августа на Московском международном кинофестивале (ММКФ) покажут новый сериал «Шаман» (18+), в котором одну из ролей сыграл уроженец Ижевска, популярный актер Сергей Гилев.

Производством проекта занималась кинокомпания 1-2-3 Production, которая сняла пилот «Шамана» еще в 2019 году.

Постер сериала «Шаман». Фото: kinopoisk.ru

Главную роль сыграл актер Александр Кузнецов, который участвовал в голливудском проекте «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (12+). Кроме него в сериале снимались Сергей Пускепалис, Стася Милославская, Анастасия Куимова и др. Наш Сергей Гилев играет брата главного героя Олега.

Действие мистического сериала разворачивается в небольшом бурятском поселке. Главный герой – следователь полиции Александр Воронов – обретает паранормальные способности, чтобы спасти родного брата от обвинений в убийстве. Он становится шаманом, способным распутывать безнадежные дела. И все бы хорошо, но теперь за его душой охотится древний демон.

Кадр из сериала «Шаман». Фото: kinopoisk.ru

Режиссер сериала Рустам Мосафир, один из продюсеров фильма – еще один уроженец Ижевска Виктор Митрофанов.

«5 лет жизни + 10 драфтов и вариантов сценария + 2 полные пересъемки пилота = премьера на ММКФ, – анонсируя выход фильма на кинофестивале, написал у себя на страничке «ВКонтакте» Виктор.

Кадр из сериала «Шаман». Фото: kinopoisk.ru

Съемки «Шамана» проходили в Казахстане. По признанию режиссера, в фильме много этнических обрядов, а еще дружба, любовь, секс, насилие и юмор. При подготовке сериала он и сценарист Александр Бузин вдохновлялись в том числе работами Стивена Кинга.

Напомним, Сергей Гилев родился в Ижевске, работал на радио «АДАМ» (104.5 FM, 12+), грузчиком книжного магазина, сотрудничал с сайтом про спорт и про образование.

Сергей Гилев родился в Ижевске. Фото: vk.com/gilevgilev

В 2012 году окончил «Школу драмы» Германа Сидакова. Гилев стал популярным после выхода на экраны сериала «Чики» (18+). Кроме этого он снимался в сериалах «Пассажиры» (18+), «Хрустальный» (18+), «Содержанки» (18+), в фильмах «1941. Крылья над Берлином» (12+), «Кома» (16+), якутской драме «Нуучча» (18+) и др. Скоро на экраны выйдет фэнтези «Этерна» (12+) и другие работы с его участием.

Отметим, на фестивале будут 4 конкурсные и 22 внеконкурсные программы. Всего будет представлено 230 фильмов из 65 стран.

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