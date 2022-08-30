Детская регата пройдет на Ижевском пруду 4 сентября

Фото: предоставлено организаторами

4 сентября в рамках Открытого кубка Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» пройдет детская регата (0+). Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, соревнования проводятся в классе яхт «Оптимист» среди юношей и девушек в возрасте от 8 до 15 лет.

Участвовать могут ребята, прошедшие подготовку на уровень «юный рулевой» и не имеющие медицинских противопоказаний.

«Среди участников детской регаты будут воспитанники Академии парусного спорта из Воткинска. Для ижевских родителей и их детей это будет уникальная возможность не только воочию увидеть эти зрелищные соревнования, но и оценить этот вид спорта», – передает пресс-служба слова министра спорта Удмуртии Александра Варшавского.

Оставить заявку на участие в детской регате можно каждый день с 10:00 до 11:00 на Центральном городском пляже И.А. Гущину. Тел.+7 (912) 851-49-87.

Прием заявок на взрослую регату уже завершился. Напомним, зарегистрировались 20 команд: 12 команд из Ижевска, 5 команд из Москвы и по одной из Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Отмечается, что в одной из ижевских команд будет участвовать главный муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат.

Соревнования будут транслировать на большом экране, расположенном на набережной под монументом «Дружба народов». Комментировать гонки будет профессиональный комментатор Андрей Савченков.

На ижевском пруду уже установили швартовые кольца и специальные буи, в воде – бетонные якоря. Лодки, для которых были сшиты специальные паруса, прибудут в Ижевск 30 августа.

Напомним, «Ижевская регата» пройдет в столице Удмуртии 2 - 4 сентября. Для зрителей помимо гонок будет организована развлекательная программа сентября. Для ижевчан и гостей столицы помимо гонок будет организована насыщенная программа с тематическим фудкортом, концертом участников проекта «Голос Удмуртии» и специального гостя ВИА «Волга-Волга». Завершится праздник водным флайборд-шоу и салютом.

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