«Лето ушло, громко хлопнув дверью»: Удмуртию накрыло градом с куриное яйцо

Град в Завьялово. Фото: vk.com/zlou18

31 августа в Удмуртии разыгралась непогода. Весь вечер бушевала гроза, шли дожди, а местами выпал огромный град. В соцсетях появились фото и видео разгула стихии.

«Лето ушло из Удмуртии, громко хлопнув дверью. Такой град видел впервые, и даже фонарь не устоял перед стихией», - написал анонимный пользователь в группе «Злой Ижевчанин во «ВКонтакте».

Град в Завьялово не пощадил фонарь. Фото: vk.com/zlou18

Град в Завьялово. Фото: vk.com/zlou18

Град в Завьялово. Фото: vk.com/zlou18

Град в Завьялово. Фото: vk.com/zlou18

«В Пычанках маленький был но очень быстрый и мощный», - поделился пользователь Эйден.

«Всю теплицу прострелил. Только боковины и одна дверь уцелела», - написала подписчица Ирина.

Фото: Ирина Нежута, vk.com/zlou18

Фото: Ирина Нежута, vk.com/zlou18

«В районе СНТ Алмаз по Нылгинскому тракту градом уничтожен урожай, лично у нас.. у соседей разбиты теплицы», - пишет Светлана.

«В Лудорвае с куриное яйцо был. На капоте вмятины», - делится Дмитрий.

Град в Каменном. Фото: Данилина Юминова, vk.com/zlou18

По просьбе «КП-Ижевск» преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал, какой погоды ждать жителям Удмуртии в сентябре.

«Прогноз на сентябрь в этом году октябрьский. Мягкого перехода от лета к осени не будет – резко наступит жесткая осенняя погода», - подчеркнул специалист.

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