Аграрии Удмуртии собрали 30 тонн овощей открытого грунта

В Удмуртии по состоянию на 29 августа с площади 222 576 га собрано 617 642 тонны зерна. Фото: Минсельхоз УР

В Удмуртии по состоянию на 29 августа с площади 222 576 га собрано 617 642 тонны зерна. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, это 67% от плана.

«Передовики среди районов: Можгинский – 67 721 тонна, Алнашский – 66 499 тонн, Вавожский – 61 161 тонна», - говорится в сообщении.

Средняя урожайность составляет 27,7 ц/га – на 58% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Убрано 30 тонн овощей открытого грунта. Собрано 288 715 тонн ячменя, 82 467 тонн овса, 94 583 тонны озимой ржи, 2 117 тонн рапса. Пшеницы намолочено 132 825 тонн.

Страховой фонд пополнен на 25 638 тонн.

Кроме того, заготовлено 170 023 тонн сена (108% от плана), 1 227 676 тонн сенажа (117%), 1 068 136 тонн силосной массы (66%), 83 531 тонн соломы (63%). Всего на условную голову крупного рогатого скота собрано заготовлено 28,6 ц.к.е., при потреблении 25,0 ц.к.е.

Озимых посеяно на площади 35 808 га (53% от плана).

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