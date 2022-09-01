В Удмуртии за сутки выявили 890 новых случаев COVID-19

Летальных случаев нет Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 890 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 50 человек. Об этом утром 1 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 6 336 тестов на коронавирус, выявлено 890 новых случаев. В числе заболевших 138 детей до 14 лет, 135 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 810 человек.

На утро 1 сентября 4 189 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 223 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 12 человек - в тяжелом состоянии, из них 4 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 177 470 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 170 959 пациентов выздоровели. 4 057 человек скончались, из них 3 857 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 701 720 жителей региона, из них 561 285 получили второй компонент. 211 947 жителей республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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