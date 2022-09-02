Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с последним днем лета Ижевск покинула и жара. Как предупреждали эксперты, уже с первых дней осени началось похолодание и зарядили дожди. В гидрометцентре Удмуртии пояснили, что причиной является вторжение арктического воздуха, который, по-видимому, будет задавать погоду на все ближайшее время.

Уже в эти выходные жители Ижевска почувствуют осень в полной мере. Суббота, скорее всего, будет холодной и промозглой. В воскресенье погода немного выправится, но все равно останется пасмурной.

3 сентября по данным Росгидрометцентра в Ижевске ожидается переменная облачность и всего +13 °С. Днем пройдут дожди, но к вечеру прекратятся. Ночью столбик термометра опустится до +5 °С. Ветер днем и ночью будет западный, 3-5 м/с.

В воскресенье, 4 сентября, температурный фен несколько повысится, потеплеет до +17 °С (но «Яндекс.Погода» обещает лишь +15 °С). Осадков не ожидается, хотя небо затянет тучами. Ветер также западный, около 3 м/с. Ночью направление ветра изменится. Он подует с севера со скоростью 4 м/с. Похолодает до +4 °С.

В начале следующей недели также будет около +14..+15 °С, вероятны дожди.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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