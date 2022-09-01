Главные изменения сентября-2022, которые коснутся жителей Ижевска: выборы главы Удмуртии и прохождение техосмотра без аптечки

Какие изменения свалятся на жителей Ижевска вместе с осенней листвой Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый месяц несет с собой не только перемены в погоде, но и изменения в разных сферах жизни человека. Что изменится для жителей Ижевска с сентября 2022 года, рассказала «Комсомолка».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЖЕВСКЕ И УДМУРТИИ-2022

Пройдут выборы главы Удмуртии и депутатов

Жители Удмуртии пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать главу региона и новый состав депутатов Госсовета республики. На этот раз выборы продлятся сразу три дня – с 9 по 11 сентября.

Откроется школа на ул. Берша в Ижевске

На улице Берша 1 сентября 2022 года открылась новая современная школа. Строить ее начали еще в 2018 году. Что в ней есть, рассказали в нашем материале.

Начнется реконструкция Березовой рощи

Общая площадь реконструкции и благоустройства парка составит 92,4 тыс. кв. м. Реализовать проект обещают за 3 года. На стартующем в сентябре первом этапе планируют отремонтировать лестничный спуск к речке Карлутке.

Увеличится стоимость школьного питания

С 1 сентября 2022 года стоимость школьных обедов в Ижевске составит от 60 до 110 рублей, в зависимости от комплекса. Однако напомним, что дети с 1-4 класс продолжаю обедать бесплатно.

Откроют переход у УдГУ

Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода около УдГУ начался в июле. Завершить его обещали к началу нового учебного года, но работы продолжаются. Верим, что в сентябре объект все же сдадут.

Пройдет финал проекта «Голос Удмуртии»

9 сентября на Центральной площади Ижевска состоится финал масштабного проекта «Голос Удмуртии». На главной сцене выступят лучшие исполнители со всей республики.

Закончится аномальная августовская жара

Жара – все! С сентября в Удмуртии ожидается резкое похолодание. Какой будет погода весь месяц и что говорят народные приметы, читайте в нашем обзоре.

Начнется отопительный сезон

Традиционно в сентябре батареи в квартирах жителей Ижевска начнут сезон. По правилам, отопительный сезон стартует, если пять дней подряд среднесуточная температура не будет превышать отметку в +8°C. В прошлом году он начался 8 сентября.

Введен дополнительный рейс автобуса №15

Перемены связаны с необходимостью доставлять учеников школы №65 в другую школу. Подробнее о том, как будет курсировать рейс, читайте здесь.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ-2022

У учителей должна снизиться бюрократическая нагрузка

Новый учебный год начинается с преобразований в сфере образования. Министерство просвещения составило перечень документов, обязательных для заполнения. Теперь педагогам официально не придется заполнять лишние бумаги, из-за чего появится больше времени для работы с учениками.

Изменения для школьников

Значительные изменения в сентябре ждут и российских школьников. Теперь учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России. Для этого в каждой школе необходимо организовать знаменную группу, состоящую из учеников.

Кроме того, вводится обязательный еженедельный урок «Разговоры о важном». Во время него учителя будут беседовать с детьми на темы патриотизма и любви к Родине.

Предмет «финансовая грамотность» становится обязательным

Объем домашних заданий теперь должен ограничиваться временем на его подготовку. В 1-м классе на домашнюю работу должно отводиться не более часа, во 2-3-х классах – не более 1,5 часов, в 4–5-х – 2, в 6–8-х – 2,5, начиная с 9-го класса – 3,5 часа. О том, как это будет регулироваться, не уточняется.

Образование и питание для детей с ограниченными возможностями

Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в школах и колледжах, но не проживают в них, гарантируется бесплатное двухразовое питание. Лица, признанные инвалидами I, II или III группы, могут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Новые правила техосмотра

С осени во время техосмотра личного автомобиля не будут проверять наличие в машине аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Не будет контролироваться протекание масел и рабочих жидкостей в основных частях автомобиля. Это же относится к ржавчине, уровню шума выхлопов и работе стеклоочистителя. При этом будут измерять высоту рисунка протектора.

Обновлены примерные программы обучения в автошколах

При обучении на автомобиль категории «B» увеличены часы практики в реальных условиях. Теперь на тренировки на «автодроме» отведено 18 часов и 38 – на «город». Ранее было 24 и 32 соответственно. Появятся новые программы переподготовки. Теперь водителям, имеющим права на мотоцикл, можно будет получить права к управлению автомобилем по сокращенной программе.

Социальные выплаты

Новые меры социальной поддержки теперь будут назначать автоматически без справок, как только у граждан появляются права на них. До конца 2023 года проактивными станут все старые пособия и выплаты, которые начисляются из бюджетов разных уровней.

Открытие счетов онлайн

Банки, имеющие универсальную лицензию, теперь будут обязаны предоставить физическим лицам возможность открывать счета и получать кредиты в рублях без личного присутствия: достаточно будет пройти идентификацию через мобильные приложения или на сайте.

Предустановка российского магазина приложений

На смартфоны и некоторые другие виды технически сложных товаров будут устанавливать российский магазин приложений. Напомним, что ранее иностранные платформы успели ограничить для пользователей из России возможность скачивать приложения.

Новые правила выбора управляющей компании

Теперь выбрать управляющую компанию можно на общем собрании собственников, при этом необходимо набрать более 50% голосов. Раньше для этого решения необходима была только четверть.

Ограничение долей в недвижимости

Теперь доля в квартире не сможет быть меньше 6 квадратных метров общей площади на каждого собственника. Однако суд будет иметь право изменить соотношение долей супругов в общем имуществе, если один из них совершал сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях без согласия другого.

Улучшена защита персональных данных

Гражданам теперь не могут отказывать в услугах, если они не хотят делиться номерами телефонов, адресами электронной почты и т.п., если это не предусмотрено законодательством.

Изменения в рекламе

Предпринимателей обяжут передавать в единую систему учета сведения о своих рекламных кампаниях, включая параметры аудитории. А также маркировать специальной пометкой «реклама» всю рекламу в сети Интернет.

Арендодатели в сфере торговли или общепита смогут отказаться от исполнения договоров аренды в одностороннем порядке

Такая возможность появляется, если арендатор находится под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, и не выполнил требование о возобновлении использования имущества или о внесении арендной платы в среднемесячном размере.

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