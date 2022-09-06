Как прошла «Ижевская регата». Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Прошлая неделя в Ижевске ознаменовалась ярким спортивным событием, подобного которому в столице Удмуртии не видели уже несколько десятилетий: со 2 по 4 сентября на городском пруду прошел Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата».
Участие принимали 20 команд из разных городов России. Новички подняли свои паруса наравне с профессионалами. В соревнованиях участвовали как мужские, так и женские команды. А еще прошла отдельная детская регата «Юные паруса Удмуртии» для ребят от 8 до 15 лет.
3 сентября помимо самой гонки ижевчане и гости столицы республики смогли посетить праздничный концерт участников проекта «Голос Удмуртии» и ВИА «Волга-Волга», а еще увидели водное флайборд-шоу и салют.
4 сентября наградили победителей. Среди взрослых победу одержала команда из Санкт-Петербурга, а среди детей – две воспитанницы Академии парусного спорта из Воткинска.
Для тех, кто не попал на мероприятие или хочет освежить в памяти самые яркие моменты, «Комсомолка» собрала очень подробный фоторепортаж.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Как прошел праздник «Ижевская регата»: конкурсы, выступление финалистов «Голос Удмуртии», концерт ВИА «Волга-Волга»
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
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