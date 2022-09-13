Как организовать парковку во дворах Ижевска: пошаговая инструкция

По данным Удмуртстата, 305 автомобилей приходится на 1000 жителей республики Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На улицах и во дворах домов часто встречается проблема – отсутствие парковочных мест, а за стоянку на газоне или в другом неверно выбранном месте можно получить штраф. Конечно, вопрос часто решается с помощью инициативных групп домов, которые распределяют места путем обсуждения. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как грамотно распределить площадку для машин у дома, но как поступить, если места не предусмотрены? Решаем вопрос новым способом вместе с председателем «Объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым.

На чьи деньги будет содержаться парковка?

В организацию и содержание парковки входит: выделение средств на твердое покрытие, очистка от снега, ремонт по мере необходимости и т.д. Траты будут регулярными.

«Для организации парковки лучше всего использовать средства целевых взносов. Собственники могут решить, взимать их со всех жильцов или только с автовладельцев», – пояснил Александр Евсеев.

Нужно ли «приглашение» для автомобилистов на гостевую стоянку?

Разберемся, что представляет из себя место для парковки. Юридически, гостевая стоянка – участок со свободным проездом без шлагбаумов и ограждений, и твердым покрытием, которое предотвращает распространение грязи по дорогам улиц. Для этого подойдут: асфальт, брусчатка, щебень и т.д. То есть на парковку регулярно будут нужны деньги, не говоря уж о её создании.

Для построения гостевой площадки необходимо учесть следующие моменты:

- Уточнить у ресурсоснабжающих организаций («Ижводоканал», «Т Плюс», электроснабжающие организации) не проходят ли под участком сети;

- Убедиться, что участок свободен от прав третьих лиц (с этим поможет управление архитектуры).

Для этого нужно отправить ряд запросов, ответы на которые придут ориентировочно через месяц.

Важная роль у управления архитектуры. Через него нужно уточнить площадь, статус, границы территории, а также обратиться за помощью в построении план-схемы для будущего участка.

Как происходит «захват земель» под парковку

Для того, чтобы получить муниципальную землю, нужно решить несколько вопросов:

- Определить место под участок гостевой стоянки;

- Определить, за чьи средства будет финансирование;

- Определить, какими способами будет выполняться финансирование и содержание парковки;

- Определить уполномоченного, который обратится с запросом в городскую администрацию.

Положительный ответ можно получить при достаточном количестве голосов от жильцов, но для того, чтобы дело не стояло на месте, нужно провести ряд действий:

- Заказать топографическую съемку в управлении архитектуры и градостроительства;

- Построение плана-схемы будущего участка;

- Приложить протокол общедомового собрания;

- Направить заявление в Комиссию по землепользованию и застройке Администрации города Ижевска.

Перед этим следует ознакомиться с формой написания и узнать, что нужно указывать. Сделать это можно по ссылке в третьем пункте.

Сроки рассмотрения и последующего одобрения заявления администрацией – 25 рабочих дней, в том случае, если все документы в порядке и ничто не мешает проведению работ. Разрешение имеет определенный срок.

«В этом есть фактор риска. В теории администрация города после истечения срока, на который выдано разрешение, может изъять участок под свои нужды. Но одномоментно это не делается, у жителей будет время, чтобы решить проблему», – прокомментировал Александр Евсеев.

По итогу, можно: получить землю бесплатно, построить стоянку на муниципальной земле, но стоит учитывать, что участок, хоть и маловероятно, могут забрать.

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