В этом доме произошел взрыв бытового газа, пострадали два жильца Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С тревожной новости началось для ижевчан утро понедельника, 19 сентября. В 6 часов на улице Степана Разина произошел взрыв бытового газа. Многих жителей микрорайона в это время разбудил рев сирен – это экстренные службы мчались на место происшествия.

«Комсомолка» также отправилась к дому, где произошел взрыв, и даже смогла побывать в пострадавшем подъезде.

Квартира уже один раз горела

На улицу Степана Разина мы приехали около 10 утра. Несмотря на рабочее время, возле подъезда собралась группа людей. Жители были встревожены. Вопрос «Что случилось?» мы задать не успели. При нашем приближении одна из женщин обернулась и задала его первой – нам, как будто сразу поняла, что мы здесь не случайно.

«А вы ничего не слышали?» – отвечаю я.

«Нет, я спала. Смотрю, а столько машин приехало», – поясняет местная жительница.

Соседи присоединяются: несмотря на то, что взрыв газа должен был сопровождаться громким звуком, большинство ничего такого не слышали – в момент аварии они крепко спали, и заволновались, когда во дворе появились пожарные машины и скорая помощь.

В момент обсуждения подошла еще одна женщина. Оказывается, она слышала и сам взрыв, только не поняла, что это может быть.

«Я живу в доме рядом. Утром услышала хлопок, похожий на выстрел. Потом смотрю – столько машин приехало! Вот хочу узнать, что случилось», – рассказала она.

Окна квартиры выбило Фото: Сергей ГРАЧЕВ

К нашему приезду жильцы уже успели кое-что выяснить. Случилось происшествие на пятом этаже, в угловой квартире. С улицы ее видно сразу – выбиты все стекла. Рядом с домом все еще припаркованы машины скорой помощи и полиции.

Около дома стоят автомобили экстренных служб Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы спросили, знают ли присутствующие тех, кто в этой квартире живет, и сразу же выяснилось, что нет, толком никто не знает. Двое, вроде бы мужчина и женщина,

рассказывает сосед, только женщину-то он и не видел, а с мужчиной время от

времени пересекался во дворе или в подъезде.

«Мы только здоровались. Но пить он пил после работы», – говорит он о жильце с пятого этажа. И потом добавляет: квартира эта всегда нехорошей считалась. Раньше, при других жильцах еще, там произошел пожар. Гарью пропах тогда весь подъезд.

Двери – выбиты

Разрушения, конечно, стали не такими серьезными, как было в ноябре 2017 года, когда в Ижевске из-за взрыва бытового газа обрушилась часть дома на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября. Дом на Разина визуально остался цел, пострадали только окна и подъезд.

Мы заходим и поднимаемся по лестнице на пятый этаж. В нос ударяет сильный запах гари.

Лестничная клетка пятого этажа, на котором произошел взрыв газа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На полу – осколки оконных стекол, а некоторые двери остались без косяков. В квартирах мы видим встревоженных людей, но разговаривать с нами большинство отказывается.

«Я в этот момент спал, даже не слышал ничего. Только когда забегали, проснулся», – поделился мужчина, осматривавший поврежденные косяки.

У некоторых жильцов также пострадали двери Фото: Сергей ГРАЧЕВ

У квартиры, где все случилось, двери нет вообще. Мы попытались туда заглянуть, но следователи остановили и попросили ничего не фотографировать. В тот момент они беседовали с владельцем помещения. Оказывается, жилье сдавалось.

В «нехорошей» квартире выбило дверь Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Официально

Несмотря на то, что дом выглядит крепким, управляющая компания сейчас обследует его конструкции, чтобы убедиться, что остальным жильцам ничто не угрожает и в доме можно жить.

На полу – осколки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мужчина и женщина, находившиеся в квартире, получили серьезные травмы и находятся в больнице. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести, а женщина в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются в реанимации. К сожалению, прогноз пока неутешительный.

По факту происшествия прокуратура Первомайского района Ижевска начала проверку. А «Комсомолка» направила запрос в «Газпром – газораспределение Ижевск», чтобы разобраться, каковы возможные причины аварии.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.