Управляющая компания проверит конструкции пострадавшей при взрыве газа девятиэтажки в Ижевске

Фото: ГУ МЧС по УР

Управляющая компания проведет проверку конструкций девятиэжного дома на улице Степана Разина в Ижевске, в одной из квартир которого произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что из-за скопления бытового газа в помещении квартиры произошел хлопок, без последующего пожара. В результате происшествия произошло разрушение остекления оконной рамы и входной двери в однокомнатной квартире на пятом этаже», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несущие конструкции здания не повреждены.

Напомним, инцидент произошел около 06:00 19 сентября. Пострадали два человека – мужчина и женщина, их госпитализировали в Первую РКБ. Мужчина находится в ожоговом отделении, женщина – в реанимации.

Предварительная причина - утечка бытового газа. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы, свою проверку проводит прокуратура Первомайского района Ижевска.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Удмуртия заняла первое место в ПФО по тарифу на холодную воду

Пострадавшая при хлопке газа в Ижевске женщина находится в тяжелом состоянии

Два человека пострадали при хлопке газа на улице Степана Разина в Ижевске

В Удмуртии за сутки выявили 1 392 новых случая COVID-19