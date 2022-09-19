Пострадавшая при хлопке газа в Ижевске женщина находится в тяжелом состоянии

Инцидент произошел около 6 утра. Фото: ГУ МЧС по УР

Одна из пострадавших при хлопке бытового газа в доме №56 по улице Степана Разина – женщина 1969 года рождения – находится в тяжелом состоянии, второй пострадавший – мужчина 1968 года рождения – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Обоих госпитализировали в РКБ №1. Мужчина находится в ожоговом отделении, женщина – в реанимации со с множественными ожогами и термоингаляционной травмой.

Напомним, инцидент произошел около 06:00 19 сентября. Газ воспламенился, но не горел. Десять человек эвакуировали. Несущие конструкции жилья не пострадали, однако в однокомнатной квартире на пятом этаже разрушилось остекление у двери.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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