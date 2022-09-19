Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве газа в Ижевске

Фото: Эльвира Пинчук

Заведующий ожоговым отделением 1-й РКБ Алексей Миклачев рассказал журналистам о текущем состоянии 53-летней женщины, пострадавшей в результате взрыва газа в доме № 56 по улице Степана Разина в Ижевске. Видео опубликовано в телеграм-канале заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук.

«Женщина госпитализирована в отделение реанимации, предварительный диагноз – ожоги пламенем 2, 3 и 4 степени 50% тела, из них глубокие – 40%, ингаляционная травма, ожоговый шок II-III степени», – рассказал он.

По словам врача, прогноз по женщине «сомнительный, так как высокие прогностические индексы ожогов».

Второй пострадавший, 55-летний мужчина, получил поверхностные ожоги до 10% головы и верхних конечностей, он находится в ожоговом отделении. По нему прогноз благоприятный.

Напомним, инцидент произошел около 06:00 19 сентября в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Взрывом выбило окна и входную дверь. Госпитализированы два человека. Десять жильцов эвакуировали, они уже вернулись в свои квартиры.

Предварительная причина - утечка бытового газа. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы, свою проверку проводит прокуратура Первомайского района Ижевска. Управляющая компания спланировала проверку несущих строительных конструкций здания.

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