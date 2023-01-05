Рождественские гуляния и царские часы: в каких храмах и соборах Ижевска можно встретить праздник

Расскажем, как работают храмы в Рождество Фото: Архив КП

Рождество Христово — один из праздников, когда можно верить в настоящее чудо. Но в какой храм можно прийти, чтобы присоединиться к торжеству? IZHLIFE/«Комсомолка» собрала расписание праздничных служб в храмах и соборах города.

Михаило-Архангельский кафедральный собор

6 января

07:00 Царские часы

08:00 Великая вечерня и Литургия Василия Великого

16:00 Всенощное бдение с литией. 22:00 Исповедь

23:30 Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничная архиерейская литургия

7 января

09:00 Исповедь. Божественная литургия

17:00 Рождественские гуляния у Михайло-Архангельского кафедрального собора

Расписание можно уточнить на сайте собора или в группе ВКонтакте.

Храм Иверской иконы Божией Матери

6 января

07:00 Царские часы. Вечерня. Божественная Литургия Свт. Василия Великого. Панихида.

12:00 Крещение.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22:00 Божественная Литургия.

7 января

09:00 Божественная Литургия. Праздничный молебен.

12:00 Крещение.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

17.00 главные рождественские гуляния у Михайло-Архангельского собора

Уточнить расписание можно на сайте собора или по телефону +7 (912) 459-59-16.

Храм Святителя Алексия Московского

6 января

6:00 Часы навечерия — Царские Часы 1,3,6,9. Изобразительны. Вечерня. Литургия Василия Великого. Лития.

12:00 Больница РЖД. ул. Механизаторская, д.22 Молебен с чтением акафиста Св. вмч. и целителя Пантелеимона.

15:00 Всенощное бдение. 1-й час.

7 января

00:00 Исповедь. Часы. Литургия.

8:30 Исповедь. Часы. Литургия. Праздничный Молебен. Рождественские гуляния.

15:00 Всенощное бдение. 1-й час.

Узнать об изменениях в расписании можно на сайте или по телефону +7 (951) 194-59-18.

Собор Святой Троицы

6 января

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

07.00 – Царские часы. Литургия в соединении с великой вечерней.

08.30 – Исповедь.

16.00 – Исповедь. Всенощное бдение.

23.00 – Исповедь.

7 января

00.00 – Литургия.

09.00 – Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.

16.00 – Исповедь. Всенощное бдение.

Расписание богослужений можно уточнить на сайте.

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