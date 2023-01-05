Рождественские гуляния и царские часы: в каких храмах и соборах Ижевска можно встретить праздник

Расскажем, как работают храмы в Рождество
Фото: Архив КП
Рождество Христово — один из праздников, когда можно верить в настоящее чудо. Но в какой храм можно прийти, чтобы присоединиться к торжеству? IZHLIFE/«Комсомолка» собрала расписание праздничных служб в храмах и соборах города.
Михаило-Архангельский кафедральный собор
6 января
07:00 Царские часы
08:00 Великая вечерня и Литургия Василия Великого
16:00 Всенощное бдение с литией. 22:00 Исповедь
23:30 Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздничная архиерейская литургия
7 января
09:00 Исповедь. Божественная литургия
17:00 Рождественские гуляния у Михайло-Архангельского кафедрального собора
Расписание можно уточнить на сайте собора или в группе ВКонтакте.
Храм Иверской иконы Божией Матери
6 января
07:00 Царские часы. Вечерня. Божественная Литургия Свт. Василия Великого. Панихида.
12:00 Крещение.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
22:00 Божественная Литургия.
7 января
09:00 Божественная Литургия. Праздничный молебен.
12:00 Крещение.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
17.00 главные рождественские гуляния у Михайло-Архангельского собора
Уточнить расписание можно на сайте собора или по телефону +7 (912) 459-59-16.
Храм Святителя Алексия Московского
6 января
6:00 Часы навечерия — Царские Часы 1,3,6,9. Изобразительны. Вечерня. Литургия Василия Великого. Лития.
12:00 Больница РЖД. ул. Механизаторская, д.22 Молебен с чтением акафиста Св. вмч. и целителя Пантелеимона.
15:00 Всенощное бдение. 1-й час.
7 января
00:00 Исповедь. Часы. Литургия.
8:30 Исповедь. Часы. Литургия. Праздничный Молебен. Рождественские гуляния.
15:00 Всенощное бдение. 1-й час.
Узнать об изменениях в расписании можно на сайте или по телефону +7 (951) 194-59-18.
Собор Святой Троицы
6 января
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
07.00 – Царские часы. Литургия в соединении с великой вечерней.
08.30 – Исповедь.
16.00 – Исповедь. Всенощное бдение.
23.00 – Исповедь.
7 января
00.00 – Литургия.
09.00 – Исповедь. Часы. Литургия. Молебен.
16.00 – Исповедь. Всенощное бдение.
Расписание богослужений можно уточнить на сайте.
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