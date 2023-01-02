В январе температуры на территории Удмуртии будут около нормы или выше

Погода в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Осенью 2022 года синоптики предрекали суровую зиму, но декабрь этих опасений не подтвердил. Зато отличился снегопадами и ледяным дождем. В том, что погода продолжит преподносить сюрпризы, уже сомневаться не приходится. И все-таки попробуем разобраться, каким будет январь 2023-го в Ижевске.

Зима раздумала лютовать

Вопреки прогнозам, морозная зима так и не наступила. И вряд ли наступит в ближайшее время. Если опираться на данные Росгидрометцентра по Приволжскому федеральному округу, то средняя месячная температура воздуха и количество осадков в январе будут около нормы. А карта климатических аномалий подсказывает, что значение «около» подразумевает под собой температуру чуть выше, чем обычно бывает в январе.

Такого же мнения придерживается и наш постоянный эксперт, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

«Начало и первая декада декабря были достаточно холодными, с температурами ниже -20°С, и как бы намекали, что и дальше нас будут ожидать суровые морозы. Но с 20-х чисел месяца все кардинально изменилось. Активные южные циклоны обусловили глубокие интенсивные оттепели. Синоптики заговорили о так называемом «январском перевороте». Прогнозы на лютую зиму 2023 года сменились совершенно противоположными прогнозами на аномально теплый январь. Это укладывается в русло продолжающихся процессов потепления климата, которое в средней полосе проявляется в первую очередь смягчением зим», – рассказал эксперт.

Фото: Маша Бакланова

Другой стороной зимнего потепления, по словам Дмитрия Адаховского, является повышение количества осадков в холодный период года. Обо всей зиме говорить рано, но данные по декабрю действительно удивляют. Вполне вероятно, что декабрь 2022 года станет одним из самых влажных с 1991 года. В течение 20 лет нормой осадков было 35 мм за весь месяц, но в декабре 2022-го выпало более 70 мм, то есть в 2 раза больше. Для сравнения, самыми снежными в Ижевске были декабрь 1967 года с 80 мм осадков и декабрь 2010 года с 72 мм.

«В целом же наблюдаемая ситуация с погодой и прогнозами еще раз указывает на сложность долговременного прогнозирования в этой области и непредсказуемость общего поведения атмосферы», – подытожил Дмитрий Адаховский.

Так что интенсивные снегопады не исключены и в январе.

Не ниже -20°С и снегопады в середине месяца

В январе 2023 года интернет-сервисы не прогнозируют в Ижевске сильных морозов. Самые низкие дневные температуры будут достигать -19.. -20°С, а ночные не упадут ниже -28°С, причем после каждого похолодания через день-два идет потепление.

В первой декаде января Росгидрометцентр, Гисметео и Погода Майл.ру прогнозируют до -2°С в первых числах и достаточно серьезное похолодание к 5 числу: как раз до -19.. -20°С. В конце декады потеплеет, по данным Гисметео, аж до +3°С. Яндекс.Погода прогнозирует плавное понижение температур от -10°С до -14°С.

Фото: Маша Бакланова

Вторая декада будет довольно теплой, без сильных перепадов температур, по данным разных сервисов, от -6°С до -11°С. В начале декады, по данным Погоды Майл.ру, возможно потепление до -2°С. А вот снегопады в этот период возможны затяжные и сильные.

В третью декаду января общий температурный фон в столице Удмуртии может понизиться. Сервисы обещают от -8°С до -18°С. Осадков станет меньше, а в конце месяца ожидается несколько солнечных дней.

О чем говорили в народе

Осенью 2022 года листопад пришел поздно. По народным приметам, это был знак, что зима придет суровая. Но не сбылось. Пока.

О погоде на январь раньше судили по 26 декабря. В 2022 году погода на эту дату была «средненькая» – без оттепели, без холодов – около -7°С – с небольшим снегом. Это, в целом, уже похоже на правду.

Что касается январских примет, то считалось, что 5 января сильный ветер говорил о большом урожае летом.

Много примет есть и на Крещение. Например, ясная и холодная погода 19 января – к засушливому лету, а снежная и пасмурная – опять-таки к обильному урожаю.

А 25 января снег предрекал дождливое лето, а солнечный день – раннее половодье.

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