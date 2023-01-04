Новшества: что ждет жителей Удмуртии в 2023 году

Рассказываем о ключевых изменениях в различных отраслях Фото: Мария Бакланова

Традиционно в начале года вступают в силу различные законодательные инициативы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Расскажем об основных событиях и изменениях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Пособие на детей

С 1 января 2023 года все пособия на детей в возрасте до 17 лет объединят в одно универсальное. Его размер будет зависеть от нуждаемости конкретной семьи – 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей. Подробнее о пособии здесь.

Пенсии

Минимальный размер страховой пенсии в следующем году составит 12 363 рубля. В среднем в течение года ее размер вырастет на 4,8%.

МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января МРОт увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля. Прожиточный минимум – на 3,3% и составит 14 375 рублей.

Налоги

В следующем году жители Удмуртии будут платить все налоги единой суммой. Оплачивать каждый налог отдельно уже будет не нужно. Инспекция сама распределит поступившие средства на каждый налог.

Больничные

В 2023 году работающие по договору ГПХ (гражданско-правового характера) сотрудники получили право расчета пособий по больничным листам, беременности и родам, а также по уходу за ребенком. При этом период работы на договоре должен быть не менее одного года. А вот отпускные оплачиваться по-прежнему не будут.

Штрафы

Оплатить штраф с 1 января можно будет в течение 20 дней (ранее было 10). В первые 10 дней действует скидка 50%.

Пошлины для автовладельцев

С 1 января 2023 года вводятся пошлины за регистрационные действия:

Отмена скидки

С нового года заканчивается действие скидки на оплату госпошлин через портал Госуслуг. Продлевать скидку не планируется.

Акциз

На сахаросодержащие напитки, в составе которых есть глюкоза, сахар, лактоза, фруктоза, мед или тростниковый сахар, с 1 июля будет введен акциз в размере 7 рублей за литр. Свободными от акциза остаются морсы и лимонады, которые изготавливают ИП из сферы общепита.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Год молодежи

2023 год в республике объявлен Годом молодежи. В Удмуртии запланировано большое количество различных мероприятий. Кроме этого, глава региона Александр Бречалов объявил о начале конкурса по написанию гимна и девиза Года молодежи-2023.

Зарплата бюджетников

Оклады работников казенных, автономных и бюджетных учреждений проиндексируют на 4%.

ЖКХ

В Ижевске плата за холодное водоснабжение и водоотведение вырастет с 1 июля 2023 года на 10%. Это необходимо для того, чтобы обновить трубопроводные сети Ижевска.

Кроме этого, в январе жители Удмуртии получат квитанции с повышенными суммами. Напомним, что внеплановая индексация тарифов случилась в декабре 2022 года.

Перевозчик

В Можге с 1 января 2023 года появится новый перевозчик, который заменит ИПОПАТ.

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