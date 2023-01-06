Четыре лапы, пятый - хвост: 5 самых дорогих собак Удмуртии на сайте бесплатных объявлений

Верный и надежный друг – это собака. Фото: Сергей Грачев

Собаки – верные друзья человека с незапамятных времен. Это одни из самых первых животных, которые были приручены человечеством. Добрые, надежные, смелые. Они всегда были главными помощниками на охоте, во время выпаса скота и охране дома.

Журналист «Комсомолка» провела небольшое расследование и выяснил, сколько стоят самые дорогие четвероногие друзья в Удмуртии на популярной площадке для объявлений.

Лохматое чудо за 50 тысяч

Пушистые и с характером – это Йорки. Фото: объявление

Кто такие Йорки? Это маленькие собачки, размером с небольшую кошку,с длинной шерстью и довольно упрямыми гордым характером. Их сходство с кошками оправдано и тем, что предки этой породы ловили мелких грызунов в домах, в Шотландии, еще в начале 18 века. И жили с крестьянами полностью заменяя своих мурчащих коллег.

Современные Йорки – декоративная порода. Они эмоциональны, часто могут быть даже истеричны. Поэтому хорошо уживаются с одним хозяином или парой без детей.

В найденном нами объявлении пристраиваются щенки-девочки от родителей чемпионов с родословной. Заводчик имеет на руках все необходимые документы. А также просит будущих хозяев быть готовы к предварительному знакомству с щенками, где их с вами только познакомят и вы сможете все решить.

К слову, эти красотки обойдутся вам в 50 тысяч рублей за одну малышку.

Той-пудель за 80 тысяч

Миниатюрные кудрявые красавцы. Фото: объявление

Пудель – порода знакомая многим еще с советских мультиков. Изящные и гордые. Это декоративная порода собак. А Той пудели – еще и очаровательно миниатюрные.

Это очень игривые зверьки которые обожают сеять хаос вокруг себя.

В объявлении указана средняя цена за щенят разного окраса от 25 до 100 тыс. рублей. Однако есть важное замечание. Продавец делает пометку ,что с документами сумма за щенка дороже. Это наводит на мысль, что не у всех малышей документы есть в наличии. А это недопустимо при покупке породистого животного от заводчика.

Никто же не хочет купить той пуделя, а получить карликового медведя?

Любимые собаки ее величества всего за 80 тысяч

Мокрый носик от сладкой булочки. Фото: объявление

Все любят корги. Кто не любит – тот явно где-то врет. Эти собаки приобрели большую популярность благодаря британской короне. Недавно почившая Королева Елизавета II нечаяла души, в этих очаровательных коротконогих малышах.

Эти собаки энергичны, обожают охотиться и копаться в земле. Также для них характерно чисто английское упрямство. Так что, дрессировка с ними не всегда идет гладко, и уж точно они не любят переучиваться или отказываться от привычек.

Щенки из объявления только достигли подходящего возраста чтобы занять свое место в новой семье. Но цена, за королевских особ кусается 80 тысяч рублей.

Заводчики позаботились обо всех документах.

У каждого малыша есть:

Кроме того, заводчики пришлют новым владельцам запас корма на первое время и готовы консультировать по всем вопросам на протяжении жизни малыша.

Миниатюрная умница и красавица

Умница, красавица – настоящая спортсменка. Фото: объявление

А что это за чудное создание? Очень суровые на вид, но ласковые и глубоко преданные Американские бульдоги – очаровательные существа, хоть и с частыми заболеваниями, например рахитом. Они отличные охранники и верные друзья, которые ладят с детьми. Главное – правильное воспитание.

В объявлении отдают 4 месячную малышку, с прививками и документами. Также у обоих родителей есть тесты по здоровью. А сам заводчик готов ответить на любые вопросы.

Суровую малышку можно поселить у себя за: 100 тысяч рублей.

Ее высочество – спаниель

Собачка для настоящей принцессы. Фото: объявление

Вот эта королевская особа способна покорить любое сердце, лишь взглядом своих пушистых, длинных ресниц. Кавалер-Кинг-Чарльз спаниэль это небольшая игривая собачка-компаньон. Осень активная, привязчивая и добрая. Легко уживается с маленькими детьми.

В объявлении заводчик отдает почти 4-х месячную малышку от родителей-чемпионов, со всеми документами, клеймом и прививками. Кроме того, он даже предоставляет справки и выписки с генетических тестов родителей щенка. Они чистые.

Однако стоит помнить, что из-за своей генетики, собаки этой породы часто имеют проблемы со здоровьем связанные с нервами, зрением и сердцем, потому нуждаются в особом уходе. Иначе, скрытые болезни, которые не выявили тесты могут проявиться. А это всегда очень дорогое лечение, на которое согласны немногие.

Поэтому если вы готовы к трудностям адаптации, частым медицинским осмотрам, вложениях в вашу «принцессу», то она обойдется вам всего в 110 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рождественские гуляния и царские часы: в каких храмах и соборах Ижевска можно встретить праздник

В Ижевске из-за морозов отменили некоторые мероприятия 6 и 7 января

Новые заведения Ижевска: где можно встретиться с компанией и вкусно провести время