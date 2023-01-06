Четыре лапы, пятый - хвост: 5 самых дорогих собак Удмуртии на сайте бесплатных объявлений

Верный и надежный друг – это собака. Фото: Сергей Грачев
Собаки – верные друзья человека с незапамятных времен. Это одни из самых первых животных, которые были приручены человечеством. Добрые, надежные, смелые. Они всегда были главными помощниками на охоте, во время выпаса скота и охране дома.
Журналист «Комсомолка» провела небольшое расследование и выяснил, сколько стоят самые дорогие четвероногие друзья в Удмуртии на популярной площадке для объявлений.
Лохматое чудо за 50 тысяч
Пушистые и с характером – это Йорки. Фото: объявление
Кто такие Йорки? Это маленькие собачки, размером с небольшую кошку,с длинной шерстью и довольно упрямыми гордым характером. Их сходство с кошками оправдано и тем, что предки этой породы ловили мелких грызунов в домах, в Шотландии, еще в начале 18 века. И жили с крестьянами полностью заменяя своих мурчащих коллег.
Современные Йорки – декоративная порода. Они эмоциональны, часто могут быть даже истеричны. Поэтому хорошо уживаются с одним хозяином или парой без детей.
В найденном нами объявлении пристраиваются щенки-девочки от родителей чемпионов с родословной. Заводчик имеет на руках все необходимые документы. А также просит будущих хозяев быть готовы к предварительному знакомству с щенками, где их с вами только познакомят и вы сможете все решить.
К слову, эти красотки обойдутся вам в 50 тысяч рублей за одну малышку.
Той-пудель за 80 тысяч
Миниатюрные кудрявые красавцы. Фото: объявление
Пудель – порода знакомая многим еще с советских мультиков. Изящные и гордые. Это декоративная порода собак. А Той пудели – еще и очаровательно миниатюрные.
Это очень игривые зверьки которые обожают сеять хаос вокруг себя.
В объявлении указана средняя цена за щенят разного окраса от 25 до 100 тыс. рублей. Однако есть важное замечание. Продавец делает пометку ,что с документами сумма за щенка дороже. Это наводит на мысль, что не у всех малышей документы есть в наличии. А это недопустимо при покупке породистого животного от заводчика.
Никто же не хочет купить той пуделя, а получить карликового медведя?
Любимые собаки ее величества всего за 80 тысяч
Мокрый носик от сладкой булочки. Фото: объявление
Все любят корги. Кто не любит – тот явно где-то врет. Эти собаки приобрели большую популярность благодаря британской короне. Недавно почившая Королева Елизавета II нечаяла души, в этих очаровательных коротконогих малышах.
Эти собаки энергичны, обожают охотиться и копаться в земле. Также для них характерно чисто английское упрямство. Так что, дрессировка с ними не всегда идет гладко, и уж точно они не любят переучиваться или отказываться от привычек.
Щенки из объявления только достигли подходящего возраста чтобы занять свое место в новой семье. Но цена, за королевских особ кусается 80 тысяч рублей.
Заводчики позаботились обо всех документах.
У каждого малыша есть:
Кроме того, заводчики пришлют новым владельцам запас корма на первое время и готовы консультировать по всем вопросам на протяжении жизни малыша.
Миниатюрная умница и красавица
Умница, красавица – настоящая спортсменка. Фото: объявление
А что это за чудное создание? Очень суровые на вид, но ласковые и глубоко преданные Американские бульдоги – очаровательные существа, хоть и с частыми заболеваниями, например рахитом. Они отличные охранники и верные друзья, которые ладят с детьми. Главное – правильное воспитание.
В объявлении отдают 4 месячную малышку, с прививками и документами. Также у обоих родителей есть тесты по здоровью. А сам заводчик готов ответить на любые вопросы.
Суровую малышку можно поселить у себя за: 100 тысяч рублей.
Ее высочество – спаниель
Собачка для настоящей принцессы. Фото: объявление
Вот эта королевская особа способна покорить любое сердце, лишь взглядом своих пушистых, длинных ресниц. Кавалер-Кинг-Чарльз спаниэль это небольшая игривая собачка-компаньон. Осень активная, привязчивая и добрая. Легко уживается с маленькими детьми.
В объявлении заводчик отдает почти 4-х месячную малышку от родителей-чемпионов, со всеми документами, клеймом и прививками. Кроме того, он даже предоставляет справки и выписки с генетических тестов родителей щенка. Они чистые.
Однако стоит помнить, что из-за своей генетики, собаки этой породы часто имеют проблемы со здоровьем связанные с нервами, зрением и сердцем, потому нуждаются в особом уходе. Иначе, скрытые болезни, которые не выявили тесты могут проявиться. А это всегда очень дорогое лечение, на которое согласны немногие.
Поэтому если вы готовы к трудностям адаптации, частым медицинским осмотрам, вложениях в вашу «принцессу», то она обойдется вам всего в 110 тысяч рублей.
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