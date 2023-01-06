В Ижевске из-за морозов отменили некоторые мероприятия 6 и 7 января

Из-за холодов пришлось отменить ряд мероприятий в парках Ижевска. Фото: Мария Бакланова

Пресс-служба парков Ижевска сообщает об отмене дневных и вечерних мероприятий. Развлекательную программу пришлось отменить 6 и 7 января в парках Кирова, Горького и сквере Драгунова.

Отмена связана с резким похолоданием.

Напомним, что в Удмуртию в период до 11 января придет аномально холодная погода.

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