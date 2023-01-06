Как правильно позаботиться о декоративном кролике?

Плюсы и минусы символа 2023 года. Фото: Мария Бакланова

Милый и пушистый кролик несомненно станет центром внимания в 2023 году. Многие жители столицы Удмуртии возможно планируют приобрести ушастика в качестве подарка своим близким. Вот тут может возникнуть множество вопросов, касаемых заботы, воспитания и обращения с ним.

«Комсомолка» собрала плюсы и минусы декоративного кролика, а также полезные советы любопытные факты нем.

Клетка или ограждение должны быть просторными

Содержание кроликов, как и любых домашних питомцев – это большая ответственность. Стоит тщательно продумать, где будет жить ушастый друг. Так как он является достаточно крупным животным, то клетка станет не лучшим вариантом для него. Лучшим решением станет ограждение, которое он не сможет перепрыгнуть.

Если вы решили поселить кролика в клетке, то она должна быть просторной. Позаботьтесь о том, чтобы у пушистика была поилка, домик, чтобы спрятаться и отдельная чашечка под вкусности.

Кролик - любитель свободы!

Старайтесь отпускать ушастика гулять по дому так как длительное нахождение в клетке может негативно сказаться на животном. Перед тем как выпустить кролика «на волю» пройдитесь по всем комнатам и убедитесь, что питомцу будет безопасно гулять.

Любопытный факт: зубы кроликов растут всю жизнь. Для того, чтобы ваш любимец не превратился в клыкастого зверя, давайте погрызть веточки, но не часто.

Если у кролика уже отросли зубы то его нужно отвезти к специалисту. Если вы забудете об этом, то ваш питомец не сможет нормально есть, что приведет к печальному исходу.

Не любят много внимания и тактильность

Кролики не любители излишнего внимания и проявления тактильной ласки. По возможности, лучше не брать их в руки, но если все же очень хочется, то делать это нужно очень осторожно, чтобы не травмировать животное. Помните, нельзя брать кроликов за уши.

Полезный совет: При покупке кролика стоит обратить внимание на продавцов. Если вы решили приобрести животное на рынке, будьте готовы к тому, что вас могут обмануть и вместо декоративного малыша продадут вам мясную породу , который может вырасти очень большим и тяжелым.

Если вы берете питомца у заводчика, то обратите внимание на размер и пушистость шерсти родителей крольчонка. Это поможет вам примерно понять каким вырастет ваш малыш.

Чем кормить кролика?

Основная пища для кроликов - сено. Но если вы хотите разнообразия для своего пушистика, то угощайте его травой, овощной ботвой, но не забудьте их подвялить. Стоит отметить, что кроликам также нельзя давать часто капусту и сырую траву.

Полезный совет: в рацион ушастика должны входить овощи: отварной картофель, морковь, капуста, кабачок, тыква, кормовая и сахарная свекла.

А если вы заметили, что ваш кролик поедает свои фекалии, то не удивляйтесь и не пугайтесь! У этих милых созданий такая особенность пищеварения – им необходимо пропустить корм через кишечник два раза.

Кролики очень эмоциональные существа

Кролики довольно эмоциональны. Если вы заметили, что ваш питомец начал носиться по квартире и крутить сальто в воздухе, то знайте, что он счастлив. Но эмоционально пушистые иногда похожи на людей своими эмоциями.

А еще самки намного агрессивнее самцов и могут сильно кусаться. Не забудьте об этом, когда будете выбирать себе любимца.

Интересный факт: кролики – одни из самых плодовитых животных. Срок беременности самок один месяц, а на свет появляются от 4 до 12 малышей. За год пара кроликов может произвести до 100 крольчат, и своей скоростью размножения пушистики уступают только крысам.

И не забудьте после приобретения кролику обязательно нужно поставить необходимые прививки, а также посещать ветеринара раз в год.

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