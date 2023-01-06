На сайте МФЦ Удмуртии в 2023 году запустят виртуального помощника

Виртуальный помощник будет постоянно обучаться на диалогах с заявителями. Фото: архив

На сайте МФЦ Удмуртской Республики появится виртуальный помощник, который будет отвечать на самые популярные вопросы жителей. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ Удмуртии.

Запустить чат-бот планируют в 2023 году. Он будет обрабатывать запросы с помощью искусственного интеллекта. Его представят в виде виджета.

Чат-бот поможет гражданам записаться в МФЦ, проверить статус заявления, получить информацию о готовности документов, узнать, какой пакет документов нужен для подачи заявления на услугу, принимать жалобы по работе МФЦ, уточнять сроки рассмотрения документов, получить информацию о госпошлине, проинформирует о графике работы центров.

«Количество услуг, предоставляемых МФЦ, постоянно растет. В этом году в центре появилось более 20 новых услуг. Чат-бот поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или, например, записаться на прием к специалисту. Цифровой сервис позволит сделать процесс получения государственных и муниципальных услуг комфортным и доступным в любое время суток», – рассказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Виртуальный помощник будет постоянно обучаться на диалогах с заявителями, и его ответы станут более точными.

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