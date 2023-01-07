Шестой, тринадцатый, пятый и другие: исчезнувшие маршруты Ижевска

Если меняется все вокруг, нужно меняться и общественному транспорту. Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Совсем скоро все вернутся к привычному рабочему графику. Работа, школа, детские сады – дороги нередко ведут с одного конца города на другой. Ежедневно тысячи жителей Ижевска приезжают вовремя по нужным адресам благодаря «своим» трамваям, троллейбусам и автобусам. Их узнают издалека, расписание помнят, а с кондукторами здороваются как с давними знакомыми. Вообще схема движения общественного транспорта в столице Удмуртии очень стабильна за редким исключением. Рассказываем, какие маршруты остались в истории, и куда они вели до своего исчезновения.

ТРАМВАИ

С 1967 по 2010 год в Ижевске ходил трамвай № 6. Он первым соединил центральную и заречную части города, курсировал между «Центром» и «Огнеупорной». Им пользовались жители южной окраины. Маршрут отменили, когда продлили до улицы Огнеупорной маршрут пятого трамвая.

Трамвай № 13 ходил очень недолго. Его ввели в эксплуатацию 1 мая 1997 года сообщением «улица Огнеупорная – улица Ворошилова». Изначально он задумывался очень интересно: ходил только по выходным и только с мая по ноябрь. В общей сложности он продержался 11 месяцев. Из-за низкого спроса у пассажиров 13-й маршрут закрыли 1 октября 1998 года.

Самый недолговечный тринадцатый маршрут тем не менее успел попасть в объектив камеры. Фото: пресс-служба ИжГЭТ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

В 1970 году проложили троллейбусную линию на Советской, Воровского, Промышленной до завода «Нефтемаш». Благодаря этому, появились второй и третий маршруты. Троллейбус № 3 ходил от остановки «Центр» до остановки «Завод Нефтемаш».

Только благодаря строительству новой линии, третий маршрут сначала открыли, а потом и закрыли. Когда в 1978 году центр соединили с улицей Воровского через улицу Карла Либкнехта, 3-й маршрут стал не нужен. Он привозил пассажиров фактически на те же конечные остановки, но более длинным путем.

В 70-е годы троллейбусная сеть Ижевска еще только вырисовывалась. Строительство велось очень интенсивно, в частности, завод «Нефтемаш» соединили с улицей Труда по Камбарской (чуть позже – 40 лет Победы), Первомайской и Молодежной.

Новые линии – новые маршруты. С 1979 года через остановки «Центр», «Завод «Нефтемаш», «Ул. Труда» до кафе «Строитель» стал ходить троллейбус № 8. В 90-е люди меняли многое в своей жизни, в том числе – привычные маршруты. Пассажиропотоки падали в одних местах и росли в других. Последние несколько лет, до закрытия маршрута в 1997 году, троллейбусы № 8 в Ижевске шли по направлению «Центральный рынок – Соцгород – Старый аэропорт – 4-й микрорайон автозавода».

Не только трамваи, но и троллейбусы выходного дня были в Ижевске. Пассажиры еще могут вспомнить одиннадцатый маршрут, который в 90-е ходил от Восточного рынка до троллейбусного парка № 1.

«ТТУ – ул. К. Либкнехта – ул. Молодежная – Дом моделей» – таким маршрутом без пересадок можно было проехать на 12-м троллейбусе. Когда в конце 2007 года появилось разворотное кольцо для троллейбусов на улице Автозаводской, необходимость в 12-м маршруте отпала. Вместо этого «десятку» продлили до Ворошилова.

Двенадцатый троллейбус исчез с дорог Ижевска относительно недавно. Фото: пресс-служба ИжГЭТ

АВТОБУСЫ

Они самые мобильные, юркие. Нумерация городских маршрутов сильно опередила электротранспорт и уже вплотную приблизилась к восьмидесяти. В их случае появление и исчезновение маршрутов – это мелочь по сравнению с трансформацией самих автобусов.

Первый автобусный маршрут появился в Ижевске в 1932 году. В рейс выезжали всего две машины с деревянными кузовами. Они везли пассажиров от Казанского вокзала (в районе современной остановки «Хозяйственная база») по улице Горького до Кирова, а потом через Сенной рынок на улицу К. Либкнехта. Это было настоящее чудо техники для большинства горожан. И серьезной проблемой для частных извозчиков. Есть версия, что именно конкуренты сократили срок жизни деревянных кузовов всего до пары месяцев. Автобусы первого маршрута Ижевска буквально сгорели.

Конечно, история городского общественного транспорта продолжается. Жилые кварталы расширяются. А значит, даже если какие-то маршруты исчезнут, на помощь пассажирам придут новые.

Первые городские автобусы в Ижевске были деревянными. Кадр сделан в 1935 году. Фото: Петр Катаев

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