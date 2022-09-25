Жители Удмуртии рассказали о необычных способах заработать

Узнали у жителей Удмуртии о весьма необычных способах подработки, которые превратились в любимое дело Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом 2022 года сервисы Авито и GigAnt (ГигАнт) рассказали, что 50 % жителей ПФО искали подработку, для того чтобы увеличить доход, а 29 % – планировали найти вариант с устройством на полный день.

Сервис «Работа.ру» выяснил, что на первом месте у людей – подработка в сфере строительства, транспорта (такси и грузоперевозки) и сфере IT. Второе место занимают производство, агропром и бытовые услуги. Меньше всего подработку ищут в сфере дизайна и образования и охраны. Нам стало интересно, а чем зарабатывают жители Удмуртии?

В Удмуртии жители отдают предпочтение мыловарению, изготовлению авторских украшений и игрушек, цветоводству Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Неочевидные способы заработка

Хобби может не только приносить вам удовольствие, но и доход. В Удмуртии жители отдают предпочтение мыловарению, изготовлению авторских украшений и игрушек, цветоводству.

Не стоит расстраивать тем, у кого нет любимого занятия или каких-то особенных умений. К примеру вы может по объявлениям найти фокус-группы, где вы сможете стать участником обсуждении по определенной теме. За это вы сможете получить до 1-2 тыс. рублей. Еще один вариант – участие в платных опросах. В среднем вам могут заплатить 100 рублей за опрос. Написание отзывов на товары и услуги также может стать дополнительным заработком.

Выгул собак может стать отличной подработкой для любителей животных Фото: Андрей АБРАМОВ

Тайный покупатель – еще одна вакансия на которой можно подзаработать. Он следит за тем, как обслуживают клиентов в том или ином магазине.

Для девушек с длинными волосами также можно немного заработать на своей прекрасной шевелюре, продав волосы изготовителям париков. Таким образом вы сможете стать не только обладательницей новой стрижки и заработать, но и осчастливить кого-то.

Балкон или заднее стекло автомобиля также может принести вам дополнительный доход. Не беспокойтесь, продавать и разбирать ничего не нужно. Достаточно просто отдать эти места под рекламу.

Если вы любите животных, то для вас отлично подойдет подработка по выгулу собак. Любителей поговорить могут даже поработать «другом на час».

Мы пообщались с жителями нашей республики и узнали о весьма необычных способах подработки, которые превратились в любимое дело.

Денис, Ижевск

Чем занимается: запускает, оформляет и сопровождает (чистит) аквариумы.

Аквариумами молодой человек увлекался с детства. Получил профильное образование и соответствующую практическую подготовку, а дальше решил работать самостоятельно, занимаясь любимым делом. Сейчас это основная работа Дениса.

Доход: около 40 000 руб. в месяц.

Денис из Ижевска занимается аквариумами. Фото: личный архив героя

Юлия Снежко, Можга

Чем занимается: шьет одежду для коллекционных кукол.

Сначала Юлия занималась коллекционированием кукол разных брендов и принимала участие фотоконкурсах. Однажды ей пришлось сшить одежду для куклы на конкурс. Работу Юлии высоко оценили пользователи социальных в сетей и она решила начать шить на продажу. Работала даже с зарубежным рынком. В настоящее время это основная ее работа.

Доход: около 30 000 руб. в месяц.

Юлия Снежко из Можги занимается пошивом платьев для кукол. Фото: личный архив героини

Кристина Лапшина, Ижевск

Чем занимается: гадает на картах таро.

«Как-то подруга предложила сделать расклад карт таро на интересующий меня вопрос. И она по полочкам разобрала мою проблему. Купила себе колоду, стала практиковать, поняла, что это реально работает. Постепенно я начала давать полноценные консультации. Сейчас также развиваю интернет-магазин товаров ручной работы», – рассказала Кристина.

Доход: От 4 тысяч за консультацию.

Кристина Лапшина из Ижевска занимается гаданиями на картах таро. Фото: личный архив героини

Татьяна Кузнецова, Ижевск

Чем занимается: оставляет кошек и собак на передержку.

Сначала Татьяна сотрудничала с волонтерами, брала котят и кошек для того, чтобы найти им хозяев. Потом она приняла решение оставлять животных у себя питомцев, пока владельцы были в отпуске. Доход это дело, конечно, приносит, но расходы также имеют место быть.

Доход: 200-300 рублей в сутки за кошку и 500-600 за собаку.

Татьяна Кузнецова из Ижевска занимается передержкой домашних животных. Фото: личный архив героини

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Ижевска доверилась сотруднику банка и потеряла более 500 тысяч рублей

С 1 октября маршрут скорого поезда Нижний Новгород – Казань будет продлен до Ижевска

Три года обновленной Центральной площади Ижевска: вспоминаем крупнейшие мероприятия за последние два года