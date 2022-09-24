С 1 октября маршрут скорого поезда Нижний Новгород – Казань будет продлен до Ижевска

Маршрут фирменного поезда №51/52 «Скорый» сообщением Нижний Новгород – Казань продлят до Ижевска Фото: Алена Селезнева

Маршрут фирменного поезда №51/52 «Скорый» сообщением Нижний Новгород – Казань продлят до Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«В первый рейс по удлиненному маршруту поезд № 51/52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск отправится из Нижнего Новгорода 1 октября, а из Ижевска – 2 октября», - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать через день, большая часть поездки пройдет в ночное время. Отправление из Нижнего Новгорода – в 20:53, прибытие в Ижевск – в 13:49 следующего дня. Обратно он будет отправляться в 17:30, прибытие в Нижний Новгород – в 06:52. Время прибытия и отправления местное.

Предусмотрены остановки в Арзамасе, Канаше, Зеленодольске, Казани, Вятских Полянах, Агрызе и других населенных пунктах.

В составе поезда есть вагоны, оборудованные кондиционерами, розетками для гаджетов и экологически чистыми туалетами.

Приобрести билеты можно будет в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Продажа откроется в ближайшее время.

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