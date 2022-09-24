Три года обновленной Центральной площади Ижевска: вспоминаем крупнейшие мероприятия за последние два года

В честь трехлетия объекта вспоминаем крупнейшие мероприятия, которые здесь проходили Фото: Амир Закиров

19 сентября на Центральной площади Ижевска прошел праздничный концерт, посвященный Дню оружейника. В этот же день 2019 года обновленная площадь приняла первых гостей. В честь трехлетия объекта вспоминаем крупнейшие мероприятия, которые здесь проходили.

Напомним, план реконструкции площади был разработан в 2018 году архитектором Любовью Варламовой. В 2019 году открылись первые две очереди пространство от улицы Пушкинской до улицы Вадима Сивкова. В 2020 году было завершено пространство между кинотеатрами – здесь появились два сухих фонтана.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

День оружейника

19 сентября 2021 года в Ижевске традиционно поздравляли ветеранов оружейного производства. Вечером на Центральной площади выступила популярная группа «Любэ».

В 2022 году программу Дня оружейника завершал заслуженный артист России Денис Майданов.

Фото: Сергей Грачев

Новый год

Еще один праздник, который всегда собирает на площади тысячи людей – это Новый год. Так, 2022-й ижевчане встречали под танцевальную программу диджеев BORISOV & UTYUUUG; специальным гостем стал DJ Кашин из Санкт-Петербурга.

Фото: Ильяс Бекмансуров

День Победы

9 мая 2021 года акция «Бессмертный полк» в связи с пандемией коронавируса проходила в онлайн-режиме. Тем не менее, на площади была организована «Эстафета Мира», а также лазерное шоу на светомузыкальном фонтане.

В 2022 году День Победы прошел в привычном оффлайн-формате. В «Бессмертном полку» прошли около 50 тысяч человек.

Ижевчане впервые за долгое время празднуют День Победы не онлайн. Фото: Амир Закиров

День города

В 2021 году День города традиционно праздновали на протяжении трех дней – 10, 11 и 12 июня. Пожалуй, самым ярким событием стал финал музыкального конкурса «Голос Ижевска». Завершился праздник концертами группы Rauf & Faik (Рауф и Фаик) и исполнителя Сергея Лазарева.

Фото: Амир Закиров

Вечером 12 июня 2022 года на Центральной площади выступила известная певица Полина Гагарина.

«Голос Удмуртии»

В этом году «Голос Ижевска» вышел на региональный уровень, охватив все 25 районов республики. «Голос Удмуртии» стартовал в День города, 12 июня, и завершился 9 сентября масштабным концертом на Центральной площади.

1208 заявок, 49 участников полуфинала, 30 финалистов, 9 победителей в номинациях и лишь 1 обладатель гран-при – Артемий Прозоров.

Запись трансляции финала доступна по ссылке.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 1 октября маршрут скорого поезда Нижний Новгород – Казань будет продлен до Ижевска

Много ли экономят и где заряжаются: ижевские владельцы электрокаров рассказали о езде на таких машинах по городу

Автобус №28 в Ижевске будет дополнительно заезжать в поселок Первомайский