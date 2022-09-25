Жительница Ижевска доверилась сотруднику банка и потеряла более 500 тысяч рублей

Мошенники похитили у ижевчанки более 500 тысяч рублей

В полицию Ижевска обратилась 34-летняя жительница города. Она заявила, что у нее похитили деньги дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил о том. что на ее имя хотят незаконно оформить кредит. После этого злоумышленник убедил ижевчанку оформить «встречный кредит» на сумму 506 тысяч рублей. Женщина, ничего не подозревая, сообщила мошеннику номер своей банковской карты и поступившие пароли в СМС-сообщениях.

Зайдя в личный кабинет, она увидела, что у нее списали деньги. Потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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