Руководитель охранявшего школу № 88 в Ижевске ЧОПа прокомментировал действия сотрудников в ходе нападения

Убитый охранник школы №88 Ижевска Николай Киселев с женой. Фото: личный архив жены погибшего в «Одноклассниках»

Охранники, дежурившие в школе № 88 города Ижевска днем 26 сентября, ничего не могли противопоставить открывшему стрельбу нападавшему. Об этом рассказал руководитель ЧОПа, предоставляющего охранные услуги данному образовательному учреждению.

Он сообщил, что дневная смена состояла из двух сотрудников. Николай Киселев, принявший удар первым, в момент начала стрельбы охранял центральный вход. Он не успел ничего предпринять – злоумышленник ворвался в здание и сразу открыл стрельбу.

Второй охранник находился неподалеку. Он услышал выстрелы около 10:50и сразу же поднялся на второй этаж, сообщив начальнику охраны по мобильному телефону о том, что в школе вооруженные человек начал стрельбу.

«Также он сказал, что нажал тревожную кнопку, сообщил в полицию и МЧС. После чего связь с ним была потеряна. Есть информация, что он поднялся наверх, чтобы предупредить педагогов о том, что в здании вооруженный человек. Буквально 5 минут назад мне сообщили, что он тоже погиб. Сначала информация о его гибели была неподтвержденной», – рассказал руководитель ЧОПа.

Комментировать эффективность видеонаблюдения на месте происшествия он не стал. По его словам, видеонаблюдение в большинстве ижевских школ минимально: система устарела, остаются «слепые пятна». В школе № 88 работал металлодетектор, но непонятно, как бы он мог спасти положение, если у нападавшего оружие было, а у охранников – нет.

«Я ранее поднимал вопрос, что необходимо ставить в детские учреждения Росгвардию, вооруженную охрану. <…> Ничего сотрудники не могли сделать. Они выполнили свой долг максимально, пожертвовав своими жизнями, сообщили вовремя всем службам. Это было единственное, что они могли сделать, и они это сделали. Начальник охраны связался с директором школы, директор подтвердил, что информация в органы ушла вовремя», – подытожил руководитель ЧОПа.

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