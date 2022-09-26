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26 сентября 2022 17:41

Тихий, уравновешенный и одинокий: каким был Артем Казанцев, унесший жизни 15 человек в школе №88 Ижевска

Соседи Артема Казанцева, устроившего стрельбу в школе №88 в Ижевске, рассказали о нем
Наталья Зиятдинова
Подъезд, из которого вышел Артем Казанцев трагическим утром 26 сентября

Подъезд, из которого вышел Артем Казанцев трагическим утром 26 сентября

Фото: Мария Бакланова

С момента трагедии в школе № 88 в Ижевске прошло несколько часов. У ворот образовательного учреждения очень скоро появился мемориал, куда жители города приносят цветы, игрушки и свечи. Многие плачут, поддерживают друг друга. Внезапно в толпе раздался полный боли крик. Оказалось, что пришло известие о еще одной жертве преступника.

Всего в стенах школы 26 сентября погибло 15 человек, среди них 11 детей разного возраста. Причины такого поступка преступник унес с собой, - он свел счеты с жизнью тут же в одном из кабинетов.

Жители Ижевска идут к мемориалу нескончаемым потоком. Фото: Вероника Суворова

Жители Ижевска идут к мемориалу нескончаемым потоком. Фото: Вероника Суворова

Фото: Архив КП

Каким был Артем Казанцев, который начал стрельбу в школе №88 Ижевска?

А ведь когда-то и он каждое утро шел в школу. Сегодня, 26 сентября, как и много лет назад, он проснулся, наверное, позавтракал и собрался в школу. О чем он думал последние несколько часов своей жизни? Собирался с мыслями? Настраивался? Разжигал в себе ненависть? И кого он ненавидел? Всех вокруг? Тех, кто связан со школой? Родных?

Так или иначе, днем он взял с собой два пистолета (переделанные из травматического в боевые), патроны к ним и вышел из квартиры. Спустившись с третьего этажа, он отправился в школу, до которой всего 200 метров. Прямиком он туда направился, или нет, еще предстоит узнать следствию.

От дома преступника до места трагедии всего 200 метров

От дома преступника до места трагедии всего 200 метров

Фото: Яндекс.Карты

Дом, в котором жил преступник. Фото: Наталья Зиятдинова

Дом, в котором жил преступник. Фото: Наталья Зиятдинова

Соседи преступника признались, что находятся в полном шоке от всего произошедшего. Да, они слышали звуки сирен, потом крики… Но и подумать не могли, что их сосед устроил стрельбу в школе.

«Он рос на наших глазах. Всегда спокойный, уравновешенный и одинокий. Никогда не здоровался и проходит мимо нас, опустив глаза. Мне всегда казалось, что у него что-то не так с психикой. Ни разу не видели его с друзьями или девочками. Очень часто ходил в черной маске до самых глаз. Никто из нас и подумать не мог, что в такой хорошей семье вырос убийца, который унес жизни ни в чем неповинных детей и взрослых», - не сдерживая слез рассказала соседка Казанцева.

В окнах дома Казанцева мы увидели полицейских

В окнах дома Казанцева мы увидели полицейских

Фото: Мария Бакланова

Сейчас в квартире преступника работают правоохранительные органы. Окна закрыты шторами и жалюзи, но видно, что там ходят люди. Скорее всего, идет обыск и допрос его родных. На лестничных площадках между этажами стоят правоохранители, которые все время что-то пишут.

Во дворе дома расположилась группа молодых людей, двое из них в масках до самых глаз. Они внимательно наблюдают за всем происходящим. Увидев журналистов, они отвернулись и медленно отошли от подъезда.

Свечи, цветы и игрушки приносят на место трагедии горожане

Свечи, цветы и игрушки приносят на место трагедии горожане

Фото: Мария Бакланова

Следствию сейчас предстоит выяснить, что подвигло 34-летнего Казанцева на такой шаг. Как и то, откуда у него оружие. Купить его легально, житель Ижевска с диагнозом «шизофрения» просто не мог. Привыкнув к его внешнему виду, соседи, даже если и видели, как он направился к школе, вряд ли заподозрили бы неладное. Пока у нас одни вопросы, ответить на которые сможет только следствие.

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