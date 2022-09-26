Подъезд, из которого вышел Артем Казанцев трагическим утром 26 сентября Фото: Мария Бакланова

С момента трагедии в школе № 88 в Ижевске прошло несколько часов. У ворот образовательного учреждения очень скоро появился мемориал, куда жители города приносят цветы, игрушки и свечи. Многие плачут, поддерживают друг друга. Внезапно в толпе раздался полный боли крик. Оказалось, что пришло известие о еще одной жертве преступника.

Всего в стенах школы 26 сентября погибло 15 человек, среди них 11 детей разного возраста. Причины такого поступка преступник унес с собой, - он свел счеты с жизнью тут же в одном из кабинетов.

Жители Ижевска идут к мемориалу нескончаемым потоком. Фото: Вероника Суворова Фото: Архив КП

Каким был Артем Казанцев, который начал стрельбу в школе №88 Ижевска?

А ведь когда-то и он каждое утро шел в школу. Сегодня, 26 сентября, как и много лет назад, он проснулся, наверное, позавтракал и собрался в школу. О чем он думал последние несколько часов своей жизни? Собирался с мыслями? Настраивался? Разжигал в себе ненависть? И кого он ненавидел? Всех вокруг? Тех, кто связан со школой? Родных?

Так или иначе, днем он взял с собой два пистолета (переделанные из травматического в боевые), патроны к ним и вышел из квартиры. Спустившись с третьего этажа, он отправился в школу, до которой всего 200 метров. Прямиком он туда направился, или нет, еще предстоит узнать следствию.

От дома преступника до места трагедии всего 200 метров Фото: Яндекс.Карты

Дом, в котором жил преступник. Фото: Наталья Зиятдинова

Соседи преступника признались, что находятся в полном шоке от всего произошедшего. Да, они слышали звуки сирен, потом крики… Но и подумать не могли, что их сосед устроил стрельбу в школе.

«Он рос на наших глазах. Всегда спокойный, уравновешенный и одинокий. Никогда не здоровался и проходит мимо нас, опустив глаза. Мне всегда казалось, что у него что-то не так с психикой. Ни разу не видели его с друзьями или девочками. Очень часто ходил в черной маске до самых глаз. Никто из нас и подумать не мог, что в такой хорошей семье вырос убийца, который унес жизни ни в чем неповинных детей и взрослых», - не сдерживая слез рассказала соседка Казанцева.

В окнах дома Казанцева мы увидели полицейских Фото: Мария Бакланова

Сейчас в квартире преступника работают правоохранительные органы. Окна закрыты шторами и жалюзи, но видно, что там ходят люди. Скорее всего, идет обыск и допрос его родных. На лестничных площадках между этажами стоят правоохранители, которые все время что-то пишут.

Во дворе дома расположилась группа молодых людей, двое из них в масках до самых глаз. Они внимательно наблюдают за всем происходящим. Увидев журналистов, они отвернулись и медленно отошли от подъезда.

Свечи, цветы и игрушки приносят на место трагедии горожане Фото: Мария Бакланова

Следствию сейчас предстоит выяснить, что подвигло 34-летнего Казанцева на такой шаг. Как и то, откуда у него оружие. Купить его легально, житель Ижевска с диагнозом «шизофрения» просто не мог. Привыкнув к его внешнему виду, соседи, даже если и видели, как он направился к школе, вряд ли заподозрили бы неладное. Пока у нас одни вопросы, ответить на которые сможет только следствие.

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