Цветы и свечи возле школы № 88 Ижевска, где произошла стрельба: что происходит около стихийного мемориала

26.09.2022 новая скорбная страница в истории Ижевска Фото: Мария Бакланова

Стихийный мемориал образовался около ограждения ижевской школы №88, где сегодня, 26 сентября, произошла трагедия. Уже спустя пять минут на столе, который вынесли специально, чтобы можно было почтить память погибших, не осталось места. Всюду были цветы, свечи и игрушки. Администрация школы вынесла еще столы, на которых также быстро появились траурные вещи. На месте дежурит скорая помощь, у некоторых людей случался приступ истерики

«Комсомолка» вела прямую трансляцию с места.

В республике объявлен траур до 29 сентября. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Уже за первые пять минут первый стол был заполнен цветами и игрушками Фото: «КП»-Ижевск

Фото: «КП»-Ижевск

Для обеспечения безопасности около мемориала дежурит скорая помощь Фото: «КП»-Ижевск

Фото: «КП»-Ижевск

Фото: «КП»-Ижевск

Жители Ижевска идут чтобы почтить память погибших Фото: «КП»-Ижевск

Фото: «КП»-Ижевск

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