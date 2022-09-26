Министр просвещения Сергей Кравцов на месте трагедии в Ижевске: «Всем пострадавшим будет оказана необходимая психологическая помощь»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов приехал в Ижевск, где утром произошло вооруженное нападение на школу №88. Фото: Минпросвещения РФ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов приехал в Ижевск, где утром произошло вооруженное нападение на школу №88. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальной странице «ВКонтакте».

«Завтра школа будет работать в дистанционном режиме. Всем желающим мы обеспечим возможность обучения в других школах. Из Москвы приехали лучшие психологи, которые также окажут необходимую поддержку. Учителя школы проявили героизм. Вначале выходили дети, а затем шли учителя, потому что они спасали детей и выходили последними, рискуя своей жизнью», – отметил министр.

Напомним, утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы №88 и открыл огонь. В первую очередь он застрелил охранника. По последним официальным данным, в результате погибли 15 человек, в том числе 11 детей. 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней степени тяжести.

Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В республике объявлен траур. На месте трагедии образовался стихийный мемориал. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В реанимации Первой РКБ находятся 9 детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске

/

От Казани и Перми до Ижевска: хронология нападений в образовательных учреждениях за последние два года

Сын убитого в школе Ижевска охранника рассказал об отце

Опубликовано видео с мужчиной, устроившим стрельбу в школе №88 в Ижевске