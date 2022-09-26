В реанимации Первой РКБ находятся 9 детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В реанимации Первой республиканской клинической больницы Ижевска находится 9 детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №88. Об этом рассказал главврач 1 РКБ Александр Шаклеин в ходе совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«Сейчас в клинике находится 18 пациентов: 16 детей, двое взрослых. Из 16 ребятишек 9 находятся в реанимации в тяжелом состоянии, двое взрослых пациентов также находятся в реанимации. Остальные – в состоянии средней степени тяжести», - сообщил он.

Как сообщил в своих соцсетях глава региона Александр Бречалов, всего в больницах города находятся 23 пациента: 21 ребенок, 2 взрослых. 12 человек в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

По решению Минздрава РФ в Удмуртию из Татарстана выехали 18 специалистов.

«Кроме того, дополнительно с бортом МЧС прибыла медицинская бригада из 17 человек из федеральных клиник. Врачи проведут совместный детальный обход и примут решение об объемах медпомощи отдельно по каждому из пациентов», - написал руководитель республики.

Напомним, утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание школы №88 и открыл стрельбу. По последним официальным данным, в результате погибли 15 человек, в том числе 11 детей.

Впоследствии нападавший покончил с собой. Как сообщил глава региона, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В республике объявлен траур. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Информация по погибшим и раненым уточняется. Телефоны горячей линии для родственников 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

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