«Была у родителей единственной дочкой». В ижевской школе погибла 16-летняя спортсменка

16-летняя София Осотова была яркой и жизнерадостной девушкой
Фото: Соцсети
В школе Ижевска 26 сентября погибла 16-летняя София О. Когда преступник пошел по классам, у Сони на четвертом этаже был урок английского языка.
– Когда все случилось, я в группе в мессенджере бросил клич: «Все ли у всех в порядке?», многие отписывались, что все нормально, но потом узнал, что Соню не могут найти, – рассказал «Комсомолке» тренер по легкой атлетике СШОР-5 Игорь Воробьев. – Она моя воспитанница, занималась легкой атлетикой, бегала.
София занималась легкой атлетикой, хорошо бегала
Фото: Соцсети
Оказалось, что девушка погибла. На уроках иностранного языка классы делят пополам, убийца зашел в класс Сони, расстрелял детей и учителя, а потом покончил с собой.
– Не верится, что не стало нашей веселушки, хохотушки, заводилы, – говорит тренер. – На всех тренировках она находила повод посмеяться, повеселиться. Ребята ее все любили, она со всеми общалась, была душой компании. На все реагировала с юмором. Было дело, упала на тренировке, сильно ногу повредила, у нее рана глубокая, а она сидит и смеется, никогда не отчаивалась.
Девушка была душой компании
Фото: Соцсети
Соня участвовала в соревнованиях, не только городских, но и всероссийских, занимала призовые места в командных зачетах.
– Недавно разговаривали с ней на счет будущего, она еще не определилась, идти в 10 класс или уходить в колледж, решение окончательное не приняла, – добавляет Игорь Воробьев. – Я ей сказал: «Тренировки не бросай, бегай!» Соня была единственной дочкой у своих родителей, горе страшное. Сейчас семьи решают вопросы с похоронами, где, как хоронить.
Артем Казанцев убил Софью в классе, где она занималась английским. Затем свел счеты с жизнью
Фото: Соцсети
Напомним, трагедия, вновь потрясшая всю страну, произошла в Ижевске 26 сентября. Бывший ученик школы №88 пришел убивать туда, где сам учился. Он стрелял без разбора: убил охранников, учителей и детей. Его жертвами стали 17 человек, более 20 ранены.
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