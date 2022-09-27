Горожане несут цветы, свечи и игрушке к мемориалу у школы №88 нескончаемым потоком Фото: Мария Бакланова

26 сентября в Ижевске произошла трагедия. 34-летний Артем Казанцев зашел в свою родную школу №88 и открыл стрельбу. По последним данным, от его рук пострадали 39 человек, 11 детей и 6 взрослых погибли.

Вчера «Комсомолка» вела полную хронологию трагедии. Сегодня, 27 сентября, мы собрали последние новости о стрельбе в школе.

Убийца попал на камеру домофона

Артем Казанцев, совершивший вооруженное нападение на школу №88 в Ижевске, в результате которого погибло 17 человек, попал на камеру видеонаблюдения при выходе из своего подъезда.

Жертв стрельбы в школе №88 стало больше

Долгое время было известно о 13 погибших. Затем 15. Поздней ночью СК России сообщил о 17 погибших, среди них 11 детей и 6 взрослых.

Близким оказывается психологическая поддержка по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в республике траур до 29 сентября.

Стали известны имена некоторых погибших

Опубликовали список погибших при нападении Артема Казанцева в школе №88 в Ижевске. Он обновляется.

Известно, что погибли три учителя, два охранника и 11 детей.

Раненых ижевчан доставили на спецборту МЧС России в Москву

Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших при стрельбе в школе Ижевска.

Всем им будет оказана высокотехнологичная квалифицированная помощь.

Глава СК РФ посетил школу №88 в Ижевске

После вооруженного нападения на школу №88 Ижевска Следственный комитет России открыл уголовное производство о возбуждении ненависти. Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично посетил место трагедии.

Александр Бастрыкин возложил цветы на мемориале у школы Ижевска Фото: Мария Бакланова

Стрелявший Артем Казанцев был шизофреником

Стрелявший в школе №88 в Ижевске имел диагноз «шизофрения» и стоял на психиатрическом учете, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также выступал с заявлением о психическом здоровье убийцы: «Мужчина, совершивший вооруженное нападение на школу №88 в Ижевске, состоял на учете в психоневрологическом диспансере».

Как у Артема Казанцева оказалось оружие, какое он получал лечение и что именно подвигло его на убийства – предстоит разобраться следствию.

Путь убийцы от дома до родной школы №88

Вместе с бывшим следователем корреспондент КП восстановил «путь убийцы». Почему он не вызвал подозрений у соседей и как готовился к стрельбе, в нашем материале.

Дом на ул. Карла Маркса, в котором жил Артем Казанцев. До школы №88 – всего 200 метров Фото: Мария Бакланова

Слова соболезнования приходят со всей России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Митрополит Кирилл и Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразили соболезнование митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину в связи с трагедией в школе № 88 города Ижевска.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова родом из Ижевска. Вечером 26 сентября она выразила соболезнование горожанам.

«Все мои мысли сейчас в Ижевске... До сих пор не могу поверить, что в моем родном городе произошла эта ужасная трагедия. Такого просто не должно быть в современном мире. Передаю глубочайшие соболезнования всем близким погибших и пострадавших. Пускай больше нигде и никогда в мире не повторится подобное», – написала она на своей странице «ВКонтакте».

Ростов-на-Дону, Казань, Москва, Санкт-Петербург... Кажется, все города России скорбят вместе с Ижевском, в каждом городе образуются мемориалы в память жертвам.

Мемориал у школы №88 в Ижевске

К созданному жителями народному мемориалу у ворот школы № 88 люди приходили до глубокой ночи. Никто не мог сдержать слез.

Траурный Ижевск, на часах 00:22. Люди продолжают идти к мемориалу у школы №88. Фото: Катерина Ртищева

«Страшно, что в наше время это происходит. Я сегодня проснулась, даже ни о чем таком не думала… А когда новости прочитала, стало очень страшно. Страшно жить, страшно выходить на улицу, страшно учиться», – сказала ижевчанка Яна, которая пришла к мемориалу, потому что ей очень жаль детей и она не может остаться равнодушной к произошедшему.

«У моих знакомых здесь дочка была в это время. Учительницу убили, одноклассница умерла. Это невозможно… Тяжело это», – ижевчанин Илья не может подобрать слов.

Помощь на федеральном уровне

Вечером 26 сентября в Удмуртию прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он провел совещание по состоянию пострадавших и сообщил, что вся необходимая помощь будет оказана.

В Удмуртию прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Также сообщалось о том, что специальный борт МЧС России доставит некоторых пострадавших – тех, кто нуждается в помощи федеральных специалистов – на лечение в Москву.

Кроме того, Ижевск посетила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова Она пообщалась с пострадавшими детьми и их родителями и пообещала адресную помощь по разным вопросам, в том числе психологическую.

Модули для транспортировки пострадавших Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Министр просвещения России Сергей Кравцов также приехал в столицу Удмуртии. Он отметил героизм учителей, несмотря ни на что спасавших детей.

Трое учителей погибли – это преподаватель математики с более чем 25-летним стажем Наталья Ведерникова. Светлана Суханова, учитель ИЗО со стажем в 27 лет, и учитель английского языка Маргарита Сахарных.

Наталья Ведерникова, Светлана Суханова и Маргарита Сахарных пытались спасти детей, но получили смертельные ранения

Был тихий и незаметный

Стало известно, что нападавший сам был выпускником 88-ой школы, к тому же, жил неподалеку. Корреспондент «Комсомолки» побывал в том самом подъезде, откуда Артем Казанцев вышел утром 26 сентября. По словам соседей, это был тихий, уравновешенный и одинокий мужчина.

Подъезд, из которого вышел Артем Казанцев трагическим утром 26 сентября Фото: Мария Бакланова

Представитель охранявшего школу ЧОПа прокомментировал действия сотрудников. Он сообщил, что охранники сделали все, что могли, но не могли противостоять человеку с оружием, так как сами были безоружны. Это подтвердили и родители, которые рассказали, как была устроена охрана в учреждении.

На утро 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, большинство школ Ижевска работает в штатном режиме. Сотрудники МВД усилили меры безопасности в образовательных учреждениях, а сотрудники Росгвардии патрулируют территорию вокруг школ.

«Проводятся инструктажи с работниками и охранными предприятиями. Также ведется проверка работоспособности охранных сигнализаций и кнопок экстренного вызова», – сообщает пресс-служба городской администрации.

Ученики школы №88 пока учатся дистанционно.

Ижевчане сдавали кровь

Около 80 жителей Ижевска сдали кровь для раненых. Запас крови и плазмы сформирован.

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