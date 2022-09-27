«Ездил на тренировку на самокате, чтобы не тратить деньги». В ижевской школе погиб 7-летний Дима Б.

Дима активно тренировался и очень хотел поехать на соревнования в Екатеринбурге Фото: Соцсети

Во время трагедии в школе Ижевска 26 сентября погиб 7-летний Дима Б. Он стал одним из первых, в кого выстрелил убийца.

– У Димы был урок ИЗО, – рассказал тренер по кикбоксингу Амир Каюмов. – Преступник ворвался к ним в класс и сразу же убил учительницу, многим детям из его класса удалось спастись, а Дима не смог. Он начал тренироваться у нас в клубе с начала сентября. Меня удивило в нем то, насколько он хотел заниматься. Обычно в этом возрасте дети много балуются и не воспринимают спорт всерьез, но это не про Диму. Ребенок был очень трудолюбивым, с большим желанием ходил на тренировки. Его мама мне рассказала: Дима, чтобы не брать у нее деньги на проезд, ездил на тренировки на самокате. Я до последнего не верил, что он среди погибших, но это оказалось правдой.

Трагедия не выходит у тренера из головы.

– Я все думаю о том, что этого могло не произойти. Вчера мы с командой приехали с соревнований, которые проходили в Екатеринбурге. Дима так хотел, так просился на них поехать, но так как боевой опыт у него маленький, мы его не взяли. Если бы он поехал с нами, он, возможно, остался бы жив, – поделился тренер Димы.

Сейчас семье маленького спортсмена нужна помощь.

– У семьи Димы непростая финансовая ситуация, им нужна помощь, мы помогли чем могли, в том числе Федерация Кикбоксинга Татарстана и Федерация панкратиона Удмуртской республики. Помочь семье Димы можно перечислив любую сумму на счет в Сбербанке 4817760246151900 Александр Владимирович, отчим Димы, – рассказал Амир Каюмов.

Напомним, трагедия произошла в Ижевске 26 сентября. Бывший ученик школы №88 расстрелял охранников, учителей и детей. Его жертвами стали 17 человек, более 20 ранены.

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