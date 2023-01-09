Двухметрового ангела из снега создал житель Удмуртии

На создание фигуры потребовалось 4 дня. Фото: предоставлено героем

Фотографии 2-х метровой скульптуры ангела из снега вызвали небывалый интерес пользователей соцсетей. Автором снежной фигуры стал Дмитрий Панферов из удмуртского села Якшур-Бодья.

Вот уже 20 лет мужчина занимается не только лепкой из снега и ледяными скульптурами, но и строительством с резьбой по дереву. Этот ангел является лишь эскизом для будущей скульптуры изо льда. Ее он выставит на 12 фестивале Ангелов и Архангелов, который пройдет в Ижевске с 7 по 19 января.

«Готовясь к нему (к фестивалю – правка КП), решил попробовать, как получится и как будет смотреться скульптура из снега. Так как он, по плотности отличается от льда, некоторые детали пришлось упростить», – поделился Дмитрий.

Сейчас фигура украшает двор Дмитрия. Фото: предоставлено героем

Над созданием скульптуры Дмитрий работал вместе с сыном и другом. Сначала они спрессовали снежный куб размером 2,5м х 2,5м, а затем оставили его на сутки. Это было необходимо для того, чтобы снег схватился. Следующие 4 дня команда занималась лепкой скульптуры.

Перед лепкой нужно было спрессовать снег. Фото: предоставлено героем

Полюбоваться на ангела Дмитрия и другие фигуры изо льда можно будет у Свято-Михайловского собора, у музея воды (водонапорная башня на центральной площади), в парке современного искусства у родника им. Д. Пригова и у родника им. Э. Касимова на ул. Кирова. Скульптуры для фестиваля начнут возводить, когда спадут морозы и температура воздуха будет более теплой.

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