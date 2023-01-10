Уже не нарядная: куда деть зеленую красавицу после праздников

Утилизировать натуральную елку нужно правильно. Фото: Мария Бакланова

Живая ель – это запах хвои и воспоминания о детстве, когда в Новый год мы ждали чуда и волшебства. Именно под елочкой многие из нас и находили свои подарки. Но каждый год после праздников жители Ижевска сталкиваются с одной и той же проблемой – утилизацией осыпавшегося дерева. «Комсомолка» узнала, куда же деть новогоднее дерево в 2023 году.

Поучаствовать в экоакции

Проект «Елки в дело» посвящен переработке натуральных сосен и елей. Его проводит регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство». С 9 по 31 января зеленую красавицу можно сдать в пункт переработки. Разумеется, предварительно дерево необходимо подготовить – снять всю мишуру.

После того, как дерево будет утилизировано, вы сможете забрать получившиеся щепки для отсыпки и удобрений на дачном участке или пожертвовать их паркам города Ижевска. Обязательное условие для утилизации дерева по данной акции – диаметр ствола не должен превышать 15 см.

Адрес пункта приема: ул. Короткая, 31а.

Время работы: с 10:00 до 20:00

Заказать Экотакси

В Ижевске есть Экотакси. Волонтеры экосервиса «Земля» могут помочь с вывозом и утилизацией мусора, в том числе и елок. Однако очень важно заранее предупредить о том, что вы вывозите, и быть готовым оплатить время волонтера и расходы на бензин.

Прежде чем выбросить елку ее нужно подготовить. Фото: архив «КП» – Ижевск

Вывоз бытовых отходов у экосервиса стоит от 150 до 300 рублей, стоимость вывоза дерева можно уточнить заранее. Также вам потребуется подготовить и сложить ветви дерева, чтобы волонтер мог быстро забрать его и вывезти на переработку.

Заказать Экотакси можно по телефону: +7 (982) 121-41-82

И в группе ВКонтакте

Время работы: с 9:00 до 17:00

Заказать услуги дереводробилки

Еще до праздников на сайтах с размещением бесплатных объявлений стали появляться предложения с дроблением деревьев. В среднем ценник за услугу составляет 1500-2000 рублей, но есть объявления и с договорной ценой. Можно найти предложение по выезду машины с оборудованием прямо к дому, но есть возможность и самостоятельно привезти дерево на лесопилку.

А можно вынести к мусорным бакам?

Просто бросать ель у мусорных баков не стоит, она легко воспламеняется. Бросать ее в мусорный контейнер тоже не стоит – дерево нужно вынести на контейнерную площадку в специально отведенное для этого место под крупный габаритный мусор.

Перед этим постарайтесь подготовить дерево, снимите все украшения, сложите и перевяжите ветки для удобства транспортировки. Крупное дерево лучше распилить. Но как утверждают экологи, это не самый лучший вариант. Дело в том, что органика на свалке выделяет метан.

Можно и просто пустить ель в дело – хвоя является прекрасным удобрением для картофеля, а ствол распилить и пустить на дрова.

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