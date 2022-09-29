14 лет назад Артем Казанцев, напавший на школу №88 в Ижевске, уже привлекался по уголовному делу

Артем Казанцев Фото: Александр РОГОЗА

Артем Казанцев, устроивший стрельбу в школе №88 Ижевска, и ранее проявлял признаки агрессии. Об этом «Комсомолке» сообщил Константин Матросов, на которого 14 лет назад напал будущий убийца.

Как удалось выяснить спецкору «КП» Александру Рогозе, в декабре 2008 года 20-летний Казанцев взял кухонный нож и ударил им подростка в спину, а также напал на женщину. Все произошло около подъезда преступника на ул. Карла Маркса. У Матросова чудом остались не задеты жизненно важные органы, вторая жертва получила ранение в ногу.

Нападавшего судили. Однако ему назначили принудительное лечение из-за диагноза: он должен был продолжать пить таблетки.

«На суде он ничего не мог объяснить, говорил про тот день: «Я помню, как вышел из дома... И все, больше ничего не помню...», – рассказал KP.RU Константин Матросов.

Официального подтверждения информации пока нет. «Комсомолка» направила запрос в судейское сообщество.

Напомним, 26 сентября бывший выпускник школы №88 пришел в учебное заведение с оружием и убил 17 человек. Мы следим за последними новостями о стрельбе.

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