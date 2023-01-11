Директором Дома Дружбы народов в Удмуртии стала Юлия Шахтина

Шахтина 15 лет работала педагогом

Дом Дружбы народов в Удмуртии возглавила член общественной палаты региона Юлия Шахтина. Об этом сообщает пресс-служба ДДН.

По мнению Шахтиной, Дом Дружбы Народов – это стратегический объект Удмуртии. Она заявила о своих намерениях внедрять современные технологии и практики в политику, но при этом сохранить традиционный метод гармонизации всех национальностей в регионе.

«Безусловно, Дом Дружбы народов — это место поддержки реализации инициатив наших национально-культурных объединений и огромный ресурс в выстраивании межрегиональных связей, международных отношений», – сказала новая директриса ДДН.

Отметим, что Шахтина имеет 15-летний опыт работы учителем – в свое время она преподавала историю и обществознание в гимназии имени Кузебая Герда. Кроме того, Юлия занимала должность начальника отдела гармонизации межнациональных отношений Министерства национальной политики.

Напоминаем, ранее директором Дом Дружбы народов был Максим Шумихин. В ноябре 2022 года он покинул этот пост и вернулся на должность замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии.

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