Спасатели из Можги вызволили малышку 2021 года рождения из заблокированного авто

Фото: МЧС Удмуртии

9 января в Можге спасатели помогли матери вызволить из заблокированной машины малышку 2021 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Мама девочки посадила малышку в автокресло. После этого женщина собиралась отправиться в дорогу, но вдруг заметила спущенное колесо. На улице был жуткий мороз. Мужчина из припаркованного «по соседству» авто пришел на помощь девушке и накачал колесо. Но на этом злоключения женщины не закончились. После этого она поняла, что все двери машины заблокированы. Мать девочки попыталась открыть дверь ключом, но безрезультатно. Ребенок начал паниковать и заплакал.

Мужчина вызвал на помощь спасателей. По приезде они без каких-либо повреждений вскрыли автомобиль и вызволили малышку на свободу.

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