Удмуртия занимает 3 место в ПФО по уровню обеспеченности врачами в больницах

Среднего медперсонала тоже стало больше Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Приволжском федеральном округе Удмуртия занимает 3 место среди всех регионов по уровню обеспеченности врачебными кадрами, а по всей стране – 26 место. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

За последний год в регионе стало на 300 врачей больше. Таким образом в удмуртских больницах сейчас работают 6,8 тысяч медиков. Среднего медперсонала тоже стало больше – на 366 человек.

«Но этого недостаточно – у нас есть районы, где кадровый вопрос в медицине стоит очень остро», – отметил глава.

О том как привлечь медперсонал власти обсудили на стратсессии по здравоохранению. Его посетили не только врачи, но и главы муниципальных образований, общественники и волонтеры.

Бречалов также рассказал о том, что в некоторых районах уже удалось решить проблемы с недостатком врачей в больницах. В этот список вошли Дебесский, Каракулинский, Красногорский и Селтинский районы.

Чтобы повторить успешный опыт, для врачей разработали пакет мер поддержки. В этот список входят: служебное жилье, выделение земельных участков, компенсация расходов на услуги ЖКХ и аренду жилья, льготное ипотечное кредитование и устройство детей в детсады.

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