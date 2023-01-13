Начальника колонии в Ижевске осудят за получение взятки от осужденного

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске осудят начальника одного из подразделений исправительного учреждения за получение взятки от осужденного. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

За деньги он передал осужденному мобильный телефон, а также «предоставлял ему возможность иными способами нарушать установленные правила внутреннего распорядка в исправительном учреждении».

Следователи СК совместно с региональными УФСБ и УФСИН пресекли преступления обвиняемого. Сейчас он находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено прокурору с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 2 миллионов рублей.

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