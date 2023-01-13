Сотрудники ГИБДД в Можге спасли водителя с инсультом

Полицейские патрулировали трассу. Фото: МВД по Удмуртии

В Можге сотрудники ГИБДД спасли мужчину, у которого случился инсульт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские патрулировали на трассе «М-7 «Волга», когда увидели застрявший на обочине грузовик. Водитель с трудом говорил и не мог назвать ни своего имени, ни обстоятельств случившегося. Сотрудники ГИБДД вызвали медиков, которым удалось спасти жизнь мужчине. А также спецтехнику для вывоза большегруза из снега.

Сейчас водитель грузовика находится в больнице.

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