41-летний житель Удмуртии предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и грабеже

Приставив оружие к шее жертвы и угрожая убийством, он потребовал выпустить его в дом Фото: Амир Закиров

41-летний житель Дебесского района обвинен в сексуальном насилии, угрозе убийством и грабеже в отношении односельчанки. Об этом сообщает СК России по Удмуртии.

Следствием установлено, что обвиняемый сожительствовал с будущей жертвой до апреля 2022 года. Мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. По этой причине женщина попросила его съехать из ее дома.

Утром 13 июля обвиняемый пришел к ней в нетрезвом состоянии, вооруженный ножом. Приставив оружие к шее жертвы и угрожая убийством, он потребовал впустить его в дом. Уже находясь в помещении, он, продолжая свои угрозы, совершил над женщиной насильственные действия сексуального характера. После чего отвел ее к реке, где, отобрав мобильный, скрылся с места преступления.

В рамках расследования уголовного дела были проведены осмотр места происшествия, проверка показаний обвиняемого и потерпевшей на месте, а также выполнены медицинские, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, психиатрическая, оценочная и биологическая судебные экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенные преступления обвиняемому грозит срок до десяти лет лишения свободы.

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