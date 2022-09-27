15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска эвакуируют спецбортом МЧС в Москву

Фото: Алина Гужавина

На утро 27 сентября в Первой республиканской клинической больнице в Ижевске оставались 18 пострадавших при вооруженном нападении на школу №88, среди них 16 детей. Об этом журналистам рассказал главный врач 1-й РКБ Александр Шаклеин.

«16 ребятишек, двое взрослых. Девять пациентов в реанимации. Из них семеро — дети, двое взрослых. Состояние тяжелое. Всю ночь работали вместе с коллегами из Москвы», — сказал он.

Сегодня утром на консилиуме с московскими врачами было принято решение перевезти спецбортом МЧС в Москву 15 пациентов – одного ребенка из Республиканской детской клинической больницы, 14 человек из Первой РКБ (2 взрослых и 12 детей).

Фото: Алина Гужавина

Оставшиеся в 1-й РКБ пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим при стрельбе в ижевской школе №88. Утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев вошел в здание школы и открыл огонь. По последним официальным данным, в результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек получили ранения. Сам нападавший покончил с собой.

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