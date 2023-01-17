7 пар носков в год и юбка в пятилетку: что входит в потребительскую корзину жителей Удмуртии

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается на год. Фото: архив редакции

Что входит в величину прожиточного минимума и во всех ли регионах России она одинаковая? Какие группы населения она затрагивает? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале.

Прожиточный минимум (ПМ) – это минимальная сумма доходов гражданина. В потребительскую корзину на эту сумму входит стоимость продуктов питания (овощи, макароны, хлеб, мука, соль, сахар, молочные товары и др.), промтовары (одежда, головные уборы, постельное белье, хозтовары и т.д.), оплата некоторых услуг (ЖКУ, транспорт, культурные мероприятия).

Потребительская корзина, например, предусматривает покупку одной женской юбки и платья один раз в пять лет, пальто – раз в три года, штаны и 7 пар носков один раз в год.

Величина прожиточного минимума раньше устанавливалась на квартал, а с 2021 года – на все 12 месяцев. В 2023 году ПМ в Удмуртии на душу населения составляет 12 797 рублей. Для социальных групп установлены следующие значения:

– 13 945 рублей для трудоспособных

– 11 003 рубля для пенсионеров

– 12 663 рубля для детей.

В сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа, Удмуртия находится на третьем месте в списке величины прожиточного минимума. Максимальная сумма на душу населения у Нижегородской и Самарской областей – 13 513 рублей, в этих же регионах и самая большая величина для трудоспособного населения – 14 729 рублей. Для пенсионеров самый большой ПМ – 11 990 рублей - установлен в Башкортостане, а на детей в возрасте от 0 до 15 лет – 13 439 рублей – в Кировской области.

ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Прожиточный минимум, в первую очередь, нужен для того, чтобы оценить уровень жизни населения и определить размер минимального размера оплаты труда.

Кроме того, он важен для определения степени нуждаемости малоимущих семей, расчета пособий для детей от 3 до 17 лет. Если ежемесячный доход семьи ниже установленных величин, она может рассчитывать на различные меры социальной поддержки.

В случае с пенсионерами прожиточный минимум является по сути минимальной пенсией. Если ежемесячная выплата пожилого человека ниже этого уровня, ему полагается федеральная доплата.

Кроме этого, от величины прожиточного минимума зависит сумма возмещения вреда, причиненная жизни или здоровью, а также размер алиментов в твердой сумме.

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