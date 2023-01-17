Порыв воды произошел на улице Тимирязева в Ижевске

Вода дошла до улицы Репина. Фото: Елена Нелюбина @len_nel

Рядом с домом 19а на улице Тимирязева произошел порыв воды. Этим в соцсетях поделились местные жители.

«Хлещет вода. Рыжая река во всю ширину дороги, бежит по двору дома Тимирязева,19а и спускается на ул. Репина. Похоже кто-то остался без холодной воды. Или без горячей…», – написала местная жительница Елена.

«Ижводоканал» объяснило, что произошло аварийное повреждение задвижки на насосной станции.

«Бригада работает. Последствия будут устранены», – объяснили в пресс-службе предприятия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На улице Холмогорова в Ижевске перекроют движение на 1 неделю

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с «КАМАЗом» в Удмуртии

Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев