Руководителей управляющих компаний Ижевска оштрафовали за неочистку дворов от снега

Снег убрали Фото: Константин ИВШИН

После вмешательства прокуратуры Ленинского района Ижевска, управляющие компании обязали очистить от снега дворы в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2022 года дворы домов по адресам ул. Клубная, 65 и ул. гор. Строителей, 72а не очищались от снега. Прокурор внес директорам управляек представления и возбудил дела об административном правонарушении.

После этого нарушения устранили и дворы очистили от снега. Руководителей организаций привлекли к административной ответственности.

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