Ивана Черезова и Татьяну Ишматову выбрали вице-спикерами Госсовета Удмуртии

Татьяна Ишматова Фото: Мария Бакланова

Накануне, 5 октября, на первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва были выбраны заместители председателя регионального парламента. Депутаты проголосовали за Ивана Черезова и Татьяну Ишматову из фракции «Единая Россия».

Они сохранили за собой посты председателей постоянных комиссий ГС: Черезов возглавил комиссию по физкультуре, спорту и молодежной политике, Ишматова – по науке и образованию.

Кто возглавил остальные постоянные комиссии:

По экономической политике – Тимур Ягафаров (ЛДПР);

По бюджету – Наиль Мухамедзянов («Единая Россия»);

По государственному строительству – Александр Прозоров («Единая Россия»);

По агропромышленному комплексу — Георгий Крылов («Единая Россия»);

По здравоохранению – Любовь Зайцева («Единая Россия»);

По общественной безопасности – Петр Фомин («Единая Россия»);

По социальной политике – Елена Дербилова («Единая Россия»);

По культуре – Андрей Ураськин («Единая Россия»);

Ранее стало известно, что председателем Госсовета Удмуртии снова стал Владимир Невоструев.

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