Ивана Черезова и Татьяну Ишматову выбрали вице-спикерами Госсовета Удмуртии

Татьяна Ишматова
Фото: Мария Бакланова
Накануне, 5 октября, на первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва были выбраны заместители председателя регионального парламента. Депутаты проголосовали за Ивана Черезова и Татьяну Ишматову из фракции «Единая Россия».
Они сохранили за собой посты председателей постоянных комиссий ГС: Черезов возглавил комиссию по физкультуре, спорту и молодежной политике, Ишматова – по науке и образованию.
Кто возглавил остальные постоянные комиссии:
По экономической политике – Тимур Ягафаров (ЛДПР);
По бюджету – Наиль Мухамедзянов («Единая Россия»);
По государственному строительству – Александр Прозоров («Единая Россия»);
По агропромышленному комплексу — Георгий Крылов («Единая Россия»);
По здравоохранению – Любовь Зайцева («Единая Россия»);
По общественной безопасности – Петр Фомин («Единая Россия»);
По социальной политике – Елена Дербилова («Единая Россия»);
По культуре – Андрей Ураськин («Единая Россия»);
Ранее стало известно, что председателем Госсовета Удмуртии снова стал Владимир Невоструев.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Мой вещмешок собран»: глава Удмуртии о частичной мобилизации
Александр Бречалов вступил в должность главы Удмуртии
Депутата в Сарапуле досрочно лишили полномочий