Житель Удмуртии купил первый в жизни лотерейный билет и сразу выиграл более 1,4 миллиона рублей

Выигранные деньги мужчина потратил на обучение детей.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Житель Удмуртии в одночасье стал миллионером. Мужчина решил испытать удачу и в первый раз в жизни купил билет в гослотерее. Он выбрал рандомные числа и через некоторое время узнал, что выиграл 1 464 520 рублей.
В свою победу мужчина до сих пор не может поверить.
«Такого просто не может быть! Я и представить не мог, что с первого раза выиграю такую сумму. Не могу описать, что чувствую – это масса эмоций в одной», – рассказал победитель.
Свой выигрыш мужчина потратил на оплату обучения детей.
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