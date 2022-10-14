Житель Удмуртии купил первый в жизни лотерейный билет и сразу выиграл более 1,4 миллиона рублей

Выигранные деньги мужчина потратил на обучение детей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Удмуртии в одночасье стал миллионером. Мужчина решил испытать удачу и в первый раз в жизни купил билет в гослотерее. Он выбрал рандомные числа и через некоторое время узнал, что выиграл 1 464 520 рублей.

В свою победу мужчина до сих пор не может поверить.

«Такого просто не может быть! Я и представить не мог, что с первого раза выиграю такую сумму. Не могу описать, что чувствую – это масса эмоций в одной», – рассказал победитель.

Свой выигрыш мужчина потратил на оплату обучения детей.

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