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Общество14 октября 2022 8:29

Житель Удмуртии купил первый в жизни лотерейный билет и сразу выиграл более 1,4 миллиона рублей

Мужчина до сих не может поверить своей удаче
Софья Кель
Выигранные деньги мужчина потратил на обучение детей.

Выигранные деньги мужчина потратил на обучение детей.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Удмуртии в одночасье стал миллионером. Мужчина решил испытать удачу и в первый раз в жизни купил билет в гослотерее. Он выбрал рандомные числа и через некоторое время узнал, что выиграл 1 464 520 рублей.

В свою победу мужчина до сих пор не может поверить.

«Такого просто не может быть! Я и представить не мог, что с первого раза выиграю такую сумму. Не могу описать, что чувствую – это масса эмоций в одной», – рассказал победитель.

Свой выигрыш мужчина потратил на оплату обучения детей.

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